Un randonneur suisse de 17 ans a fait une chute mortelle d'une quarantaine de mètres dimanche matin dans les montagnes st-galloises, près de Grabs (SG). Keystone

Un adolescent de 17 ans meurt après une chute en montagne à Grabs

Le drame s’est produit dimanche matin dans le secteur du Scheffloch, près de Grabs (SG). Le jeune homme, qui randonnait avec un accompagnateur, a succombé après une chute dont les circonstances restent à éclaircir.

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Un randonneur suisse de 17 ans a fait une chute mortelle d'une quarantaine de mètres dimanche matin dans les montagnes st-galloises, près de Grabs (SG). Les secours n'ont pu que constater son décès.

Le jeune homme, domicilié dans la région, effectuait une randonnée en compagnie d'un homme de 56 ans entre le Gamsberg et le Sichelchamm, a indiqué la police cantonale st-galloise. Vers 9h45, il a chuté dans le secteur du Scheffloch pour une raison qui reste à déterminer.

Les circonstances exactes de l'accident font l'objet d'une enquête. Les autorités n'ont pas fourni d'autres informations dans l'immédiat. (tib/ats)