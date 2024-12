Coulée inopinée aux Grisons lors d'un cours sur les avalanches

Pourquoi la prostitution migre sur Airbnb et Booking en Suisse

Les personnes ensevelies qui sont immédiatement localisées et déterrées à l'aide de l'appareil de recherche de victimes d'avalanches ont les meilleures chances de survie. Ces deux éléments ont été appliqués de manière exemplaire dans le cas concret, note encore la Garde aérienne. (ats/vz)

La rapidité du sauvetage est décisive pour la survie des personnes ensevelies, a encore fait savoir la Rega. C'est pourquoi l'alerte immédiate et la recherche de camarades sont essentielles.

Une plaque de neige de près de 30 mètres de large s'est soudain détachée au col de l'Oberlap (GR), samedi peu après 13 heures, au-dessus d'un groupe de 40 personnes , lors d'un cours sur les avalanches plus vrai que nature. Trois d'entre elles ont été emportées, mais les autres sont parvenues à les dégager dans les 10 minutes.

Une avalanche a emporté trois personnes au col de l'Oberalp (GR) samedi. Elles participaient justement à un cours sur ce phénomène et ont pu être rapidement dégagées par leurs camarades du jour.

