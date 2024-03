A Vex, le lundi 11 mars, des personnes assistent à une cérémonie en hommage aux randonneurs décédés en montagne. Image: KEYSTONE

Drame en Valais: ce que l'on sait de la randonneuse toujours disparue

Samedi 9 mars, cinq randonneurs sont décédés en Valais sur le col de Tête Blanche. Les secours sont à la recherche de la sixième personne, qui n'a pas encore été localisée. L'espoir reste présent malgré des conditions météorologiques difficiles.

Le groupe est parti samedi matin 9 mars depuis Zermatt. Le lendemain, aux alentours de 21h00, les sauveteurs sont parvenus au secteur de Tête Blanche, entre Zermatt et Arolla (VS), où ils ont retrouvé les corps de cinq des six randonneurs. Une femme est toujours portée disparue.

Qui est la sixième randonneuse ?

La personne portée disparue est une Fribourgeoise de 28 ans. Cette juriste était la compagne de l'une des victimes. Son sac à dos et ses skis ont été retrouvés aux côtés des cinq corps, à plus de 3500 mètres d'altitude. Il n'y a pour le moment pas d'autres traces d'elle.

Où en sont les recherches?

«Les secours continuent de ratisser la zone pour la retrouver», assure la police cantonale valaisanne. Lundi 11 mars, aux alentours d'une heure du matin, les recherches ont cependant été interrompues en raison d'une dégradation des conditions météorologiques, selon la même source. Elles ont repris depuis.

Actuellement, des détecteurs de victimes d'avalanches, d'autres appareils de localisation et des perches de sondage sont utilisés, écrit la RTS. Le Nouvelliste précise:

«Trois hélicoptères d’Air-Glaciers, trois d’Air Zermatt, trois de la Rega ainsi que deux Super Puma de l’armée ont été mobilisés. A ces secours aériens s’ajoutent notamment une dizaine de médecins spécialisés, des colonnes de secours à pied, et des psychologues d’urgence.»

Quelles sont les chances de la retrouver en vie?

Lors d'une conférence de presse à Sion, le commandant de la police valaisanne Christian Varone déclarait à ce sujet:

«Tant que la sixième victime n'aura pas été retrouvée, l'espoir est là, même s'il faut aussi être réaliste»

Il rappelait en effet les conditions extrêmes et les températures très basses dans lesquelles se trouve la femme depuis samedi 9 mars.

Va-t-on forcément la retrouver?

Les corps des personnes disparues en montagne ne sont pas toujours retrouvés. «Le massif a déjà connu de nombreux drames», rappelle la RTS, qui revient sur les décès qui ont eu lieu dans la zone. En 1949, trois militaires perdent la vie dans une crevasse. En 2018, sept alpinistes périssent dans la nuit. En 2014, en revanche, deux frères jurassiens disparaissent dans la montagne. Ils n'ont jamais été retrouvés.