Il ne sera plus possible de skier à Braunwald (GL) l'hiver prochain. Image: keystone

La Suisse a perdu son 169ᵉ domaine skiable

Le domaine skiable familial glaronnais de Braunwald cesse complètement son activité de ski alpin dès la saison 2026/2027. Cela n'a rien d'un cas isolé: à l'échelle de la Suisse, 169 domaines skiables ont désormais cessé leur exploitation.

Reto Fehr Suivez-moi Philipp Reich Suivez-moi

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Des années de pertes et plusieurs hivers pauvres en neige ont plongé la société Sportbahnen Braunwald AG dans une situation financière précaire. Ces derniers temps, les déficits annuels atteignaient les 1,5 million de francs.

A plusieurs reprises, des actionnaires ont sauvé l'exploitation en y injectant de nouveaux capitaux, la dernière fois en 2024, avec 1,7 million de francs. Cette fois cependant, cela n'a pas suffi, comme l'écrit dans un communiqué le conseil d'administration de l'entreprise:

«Nous ne sommes pas fondamentalement opposés au ski, mais nous ne pouvons plus nous le permettre»

Un phénomène qui n'est pas nouveau en Suisse

Le cas de Braunwald illustre de manière exemplaire les défis auxquels le tourisme hivernal suisse est confronté: les températures augmentent, les hivers raccourcissent, et la neige vient de plus en plus à manquer dans de nombreuses régions.

Le climatologue de l'EPF Zurich Reto Knutti a résumé la situation en décembre 2024 lors d'un point presse organisé par Suisse Tourisme et l'association des remontées mécaniques. Selon lui, et d'ici 2050, l'isotherme zéro degré devrait encore s'élever de 300 mètres, et, en dessous de 1500 mètres d'altitude, la situation deviendra difficile pour les domaines skiables.

Déjà aujourd'hui, la saison d'enneigement commence en moyenne 12 jours plus tard et se termine environ 25 jours plus tôt qu'il y a quelques décennies.



Le fait que des domaines skiables cessent leur activité n'est cependant pas un phénomène nouveau. 169 installations ont fermé depuis la seconde moitié du 20ᵉ siècle, dont beaucoup dans les années entourant le changement de millénaire.

De plus en plus de difficultés

Cela constats ne signifie toutefois pas que les domaines skiables vont désormais fermer en série, mais que les conditions de base pour une exploitation régulière et pérenne se durcissent. Actuellement, 333 domaines skiables sont encore en activité en Suisse selon notre définition (voir encadré). 169 ont dû cesser leur exploitation, dont 150 ont déjà été entièrement démantelés.

Pas uniquement à cause du changement climatique

Environ un domaine skiable suisse sur trois a donc disparu. Il s'agit bien sûr avant tout de petits domaines ou de téléskis isolés, mais on y trouve aussi de plus grandes exploitations. Le changement climatique et le manque de neige qui en découle n'ont d'ailleurs pas toujours été la cause principale de ces fermetures.

Définition d'un domaine skiable Par domaine skiable, nous entendons un secteur autonome qui n’est relié à aucun autre secteur (même partiellement) par un téléski, un télésiège ou une télécabine. Les simples téléskis de village sont donc également considérés comme des domaines skiables à part entière. Sur la carte, nous indiquons, pour chaque domaine skiable, les principales localités qui en constituent les points d’accès. Ainsi, pour Arosa-Lenzerheide (GR), il s’agit d’Arosa, de Lenzerheide et de Churwalden. C’est pourquoi notre décompte peut différer du nombre officiel de domaines skiables par canton.

Dans certains cas, l'intérêt pour le ski a également diminué, ou les bénéfices espérés n'ont pas pu être réalisés. Les petits domaines skiables sont toutefois extrêmement importants pour la relève. Simon Engel, du portail spécialisé Swiss Sports History, expliquait en 2022 au Solothurner Zeitung:

«Le fait que le ski se soit imposé en Suisse comme un sport populaire tenait de manière décisive à l'offre de téléskis, y compris de nombreux téléskis de vallée situés à basse altitude.»

Le boom du ski a atteint son apogée dans notre pays dans les années 1960 et 1970.

A Walde, le téléski le plus long d'Argovie, avec ses 800 mètres, permettait de monter de 595 à 704 mètres d'altitude. Il a été exploité de 1971 à 2003. Image: pd

Depuis, le nombre de jours de ski des Suisses ne cesse de diminuer. Ce sont en particulier les domaines skiables aux installations peu modernes, sans grand dénivelé, sans enneigement artificiel, ainsi que ceux rivalisant avec d'autres domaines skiables pour attirer des visiteurs, qui ont tiré (et continuent de tirer) le plus souvent la mauvaise carte.

Il ne reste dès lors bien souvent comme issue que la reconversion vers le tourisme estival, mais celle-ci demande du temps.

Données et sources

Les données relatives aux installations fermées et démantelées proviennent de Bergbahnen.org . Les indications sur la durée d'exploitation proviennent également de cette source. L'altitude des domaines skiables provient en partie aussi Bergfex.ch ou directement des sites web des exploitants. Cette liste ne prétend pas être exhaustive.

(trad. ysc)