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La musique classique prend de la hauteur au FestiVal d’Anniviers

La musique classique prend de la hauteur au FestiVal d’Anniviers

Du 5 au 9 août, six concerts résonneront dans deux sites emblématiques du Val d’Anniviers: le barrage de Moiry et l’église de Grimentz (VS).
25.07.2026, 16:4525.07.2026, 16:45
The massive landslide and debris field caused by the collapse of the Birch Glacier, which unleashed tons of rock and ice into the Loetschental valley pictured 1 year after the landslide destroyed the ...
Entre Mozart, rendez-vous familial et panoramas alpins, le festival promet une expérience musicale hors du commun.Keystone

Du 5 au 9 août, le FestiVal d'Anniviers proposera des concerts de musique classique «perchés» au Barrage de Moiry et à l'Eglise de Grimentz (VS). Un programme:

«Inspiré par la beauté des montagnes et une atmosphère magique»

«Ici, la musique s'écoute autrement», annoncent d'emblée les organisateurs. Sous la direction artistique de Stéphane De May et la direction musicale de Jan Dobrzelewski, le festival proposera six représentations musicales dans les deux lieux emblématiques du Val d'Anniviers.

L'événement sera lancé par un concert gratuit et sans réservation sur les hauteurs du Barrage de Moiry dès 17h00. Au programme également: une performance dédiée aux «Splendeurs de Mozart» (vendredi) et une aux enfants (samedi), toutes deux à l'Eglise de Grimentz.

La première édition du festival s'est tenue en 2010.

https://festivaldanniviers.ch/ (sda/ats)

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