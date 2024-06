Grâce à Nemo, la Suisse organisera la prochaine édition de l'Eurovision. Image: AP

Bienne, Berne et Zurich poseront leur dossier pour l'Eurovision 2025

Les villes de Berne et de Bienne, réunies sous le slogan «Bern United», ainsi que Zurich veulent accueillir le prochain Concours Eurovision de la chanson. Elles se mesureront à Genève et Bâle, qui ont aussi annoncé le dépôt de leur candidature.

Les Villes de Berne et de Bienne ont annoncé jeudi qu'elles déposeront un dossier de candidature commun pour organiser le concours Eurovision en 2025. Elles se présentent sous le slogan Bern United et bénéficient du soutien du Conseil-exécutif bernois. Les deux législatifs communaux et le Grand Conseil bernois doivent encore se prononcer sur les fonds nécessaires. Le slogan Bern United a été choisi en référence à celui du concours de l'Eurovision United by Music, ont précisé les deux villes en lice pour accueillir le plus grand concours musical au monde.

La manifestation principale se déroulerait à Berne dans la nouvelle halle multifonctionnelle qui devrait être prête à temps. La Ville de Bienne accueillerait des événements liés au concours Eurovision. Organiser cet événement dans la région d’origine de l'artiste biennois Nemo est une évidence pour les autorités.

Les deux villes fourniront les fonds nécessaires pour organiser cet événement. Bienne participera à hauteur d'un million de francs et Berne à hauteur de 7 millions. Le Conseil-exécutif va soumettre au Grand Conseil une demande de crédit pour répondre aux exigences élevées en matière de sécurité.

Le gouvernement arrêtera ce crédit lors de sa séance du 3 juillet. Le Conseil de ville de Berne et celui de Bienne devront approuver ces crédits. Le canton s'attend à une contribution financière de la Confédération pour garantir le niveau de sécurité. L’organisateur d’événements Bernexpo apportera aussi une contribution.

La plus grande arène couverte du pays à Zurich

Zurich est elle aussi candidate à l'organisation de l'Eurovision en mai 2025. Sa municipalité l'a communiqué jeudi. Avec le Hallenstadion et les halles de foire voisines pour la tenue de l'événement, avec le parc de la Landiwiese, au bord du lac, comme fanzone et avec la maison des congrès pour accueillir les soirées des clubs de fans de l'Eurovision, Zurich dispose de l'infrastructure adaptée et de sites attrayants, écrit l'exécutif de la ville. Elle mise sur plusieurs sites de festivités, comme l'exige l'Union européenne de radio-télévision (UER).

Le Hallenstation est la plus grande arène couverte de Suisse avec une capacité de 15'000 spectateurs. La municipalité soumet au parlement communal un crédit cadre de 20 millions de francs, destiné à accompagner les frais d'organisation. Ce crédit sera délivré si la SSR et l'UER portent leur choix sur Zurich. Le gouvernement cantonal salue la décision de la ville et soumet au Grand Conseil une contribution de soutien de 5 millions de francs.

Un investissement financier doublé?

L'ESC 2025 offre à Zurich l'opportunité de se présenter en tant que ville de culture, ouverte au monde et comme destination touristique attrayante, écrit jeudi l'exécutif municipal pour étayer sa décision. La plus grande ville de Suisse «est aussi multicolore, vivante et multiple» que l'Eurovision, souligne sa maire Corine Mauch (PS).

La ville de Zurich s'attend à des retombées importantes en cas d'organisation du concours sur son sol. L'événement est suivi par plus de 180 millions de téléspectateurs et de nombreux fans venus du monde entier font chaque année le déplacement.

«On peut considérer que la ville de Zurich profiterait d'une image positive à long terme grâce à l'Eurovision et que la plus-value économique locale atteindrait le double de l'investissement financier engagé» Exécutif de la ville de Zurich

Deux postulats approuvés par le parlement communal soutiennent la démarche en ce sens.

Saint-Gall jette l'éponge

Bâle et Genève sont également sur les rangs pour accueillir la prochaine édition du concours. «Le canton et la Ville de Genève sont très enthousiastes et vont déposer le dossier de candidature dans les temps, le délai étant fixé à vendredi», précise Guillaume Renevey, porte-parole du Département genevois de la cohésion sociale.

Intéressée dans un premier temps, la ville de Saint-Gall a renoncé à organiser le concours. Elle invoque notamment les lourdes exigences, financières notamment, que cet évènement génère.

Le calendrier prévoit qu'en juillet et en août l'Union européenne de radio-télévision (UER) et la SSR étudient les dossiers et effectuent des visites sur place. Le choix final de la ville hôte sera rendu public d'ici fin août.

(sda/ats)