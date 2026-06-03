Le musicien a été condamné en février dernier à sept ans de prison pour viol en première instance. Keystone

Le concert de Naps à Porrentruy finalement annulé

Le rappeur français Naps ne se produira finalement pas samedi à Porrentruy. Face à la polémique suscitée par sa venue, les responsables de l'En Scred Club ont décidé de déprogrammer l'artiste.

Plus de «Suisse»

L'annonce de son concert avait provoqué de vives réactions dans le Jura. Des appels au boycott de l'événement avaient notamment été lancés, certains estimant qu'il était inacceptable d'accueillir un artiste condamné pour viol, alors que la Suisse romande est déjà secouée par la controverse autour de Patrick Bruel.

Pour rappel, le musicien a été condamné en février dernier à sept ans de prison pour viol en première instance. Il a toutefois fait appel du jugement et demeure libre sous contrôle judiciaire.



«Des conséquences financières»

Interrogé par RFJ, le gérant de l'En Scred Club, Daniel Broquet, a expliqué que la décision avait été prise afin d'éviter d'alimenter davantage la polémique, même si cette annulation entraîne des conséquences financières pour l'établissement. Selon lui, des acomptes avaient déjà été versés et la résiliation du contrat a nécessité du temps.

Naps s'était déjà produit dans l'établissement en décembre dernier. Son retour était prévu dans le cadre d'un accord conclu avant sa condamnation. Pour remplacer le rappeur marseillais, le club a annoncé la venue du rappeur français Oboy. (max)