assez ensoleillé19°
DE | FR
burger
Suisse
Musique

Le concert de Naps à Porrentruy finalement annulé

Le rappeur marseillais Naps est connu notamment pour son tube &quot;La Kiffance&quot; (archives).
Le musicien a été condamné en février dernier à sept ans de prison pour viol en première instance.Keystone

Le concert de Naps à Porrentruy finalement annulé

Le rappeur français Naps ne se produira finalement pas samedi à Porrentruy. Face à la polémique suscitée par sa venue, les responsables de l'En Scred Club ont décidé de déprogrammer l'artiste.
03.06.2026, 18:5203.06.2026, 18:52

L'annonce de son concert avait provoqué de vives réactions dans le Jura. Des appels au boycott de l'événement avaient notamment été lancés, certains estimant qu'il était inacceptable d'accueillir un artiste condamné pour viol, alors que la Suisse romande est déjà secouée par la controverse autour de Patrick Bruel.

Pour rappel, le musicien a été condamné en février dernier à sept ans de prison pour viol en première instance. Il a toutefois fait appel du jugement et demeure libre sous contrôle judiciaire.

«Des conséquences financières»

Interrogé par RFJ, le gérant de l'En Scred Club, Daniel Broquet, a expliqué que la décision avait été prise afin d'éviter d'alimenter davantage la polémique, même si cette annulation entraîne des conséquences financières pour l'établissement. Selon lui, des acomptes avaient déjà été versés et la résiliation du contrat a nécessité du temps.

Patrick Bruel annule ses concerts dans les festivals

Naps s'était déjà produit dans l'établissement en décembre dernier. Son retour était prévu dans le cadre d'un accord conclu avant sa condamnation. Pour remplacer le rappeur marseillais, le club a annoncé la venue du rappeur français Oboy. (max)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce vol de la Rega fait le buzz: «Oui, ça peut sembler spectaculaire»
Ce vol de la Rega fait le buzz: «Oui, ça peut sembler spectaculaire»
de Fred Valet
Les Etats-Unis accusent la Suisse de soutien au travail forcé et voici la punition
Les Etats-Unis accusent la Suisse de soutien au travail forcé et voici la punition
de Renzo Ruf
Vers un renforcement du Service de renseignement suisse
Vers un renforcement du Service de renseignement suisse
Deux Français obéissaient au «Professeur» pour voler des motos en Suisse
Deux Français obéissaient au «Professeur» pour voler des motos en Suisse
de Dominic Kobelt
Quasi-collisions et menace russe: que se passe-t-il dans le ciel suisse?
Quasi-collisions et menace russe: que se passe-t-il dans le ciel suisse?
de Stefan Ehrbar

Suisse Tourisme change les panneaux dans les gares CFF

1 / 17
Suisse Tourisme change les panneaux dans les gares CFF

Saint-Ursanne (JU)
source: suisse tourisme
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les Etats-Unis accusent la Suisse de soutien au travail forcé et voici la punition
Washington envisage d'imposer une surtaxe de 12,5% sur les produits suisses, estimant que Berne ne lutte pas assez contre le travail forcé.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a reçu un sérieux avertissement en provenance de Washington. Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, souhaite imposer une surtaxe douanière de 12,5% sur les produits en provenance de Suisse, au motif que le pays ne lutterait pas avec suffisamment de vigueur contre le travail forcé à l'étranger. Selon un rapport de 98 pages publié dans la nuit de mardi à mercredi, cette situation finirait par porter préjudice à l'économie américaine.
L’article