L'americano-suisse Thomas Zurbuchen quitte la Nasa après six ans

L'astrophysicien Thomas Zurbucehn a grandi en Suisse et étudié à l'université de Berne. Image: sda

Le Bernois d'origine décrit son travail à l'agence spatiale américaine comme «le plus important et le plus intense qu'il ait jamais eu».

Après avoir dirigé les missions scientifiques de la Nasa pendant plus de six ans, l'americano-suisse Thomas Zurbuchen quitte son poste, a-t-il annoncé sur Twitter. Il se retira officiellement de ses fonctions à la fin de l'année:

«La décision n'a pas été facile» Thomas Zurbuchen

Les raisons de son départ

D'abord professionnellement, Thomas Zurbuchen estime que c'est le mieux pour la Nasa:

«J'ai eu la chance d'implémenter mes meilleures idées. Il y a sans aucun doute d'autres dirigeants avec de grandes idées. La science mérite de les tenter»»

Le scientifique de 54 ans estime également que ce changement était nécessaire sur le plan personnel:

«J'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés. L'objectif est désormais d'apprendre de nouvelles compétences.»

Son souhait pour 2023? Passer plus de temps avec ses proches et skier sur les pistes en Utah aux Etats-Unis. (ats/jch)