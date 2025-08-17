Une femme meurt en nageant dans l'Aar

Une femme d’une cinquantaine d’années est décédée samedi à Soleure.

Un problème médical est soupçonné. Keystone

Une femme a perdu la vie samedi à Soleure alors qu'elle nageait dans l'Aar, indique la police cantonale dimanche dans un communiqué.

La quinquagénaire est décédée à l'hôpital après que les secours l'aient repêchée. Elle était déjà inerte quand les forces d'intervention l'ont retrouvée. (dal/ats)