assez ensoleillé24°
DE | FR
burger
Suisse
Natation

Une femme meurt en nageant dans l'Aar

Une femme meurt en nageant dans l'Aar

Une femme d’une cinquantaine d’années est décédée samedi à Soleure.
17.08.2025, 11:4917.08.2025, 11:49
Plus de «Suisse»
A l&#039;image des la Ville de Berne qui a d
Un problème médical est soupçonné.Keystone

Une femme a perdu la vie samedi à Soleure alors qu'elle nageait dans l'Aar, indique la police cantonale dimanche dans un communiqué.

La quinquagénaire est décédée à l'hôpital après que les secours l'aient repêchée. Elle était déjà inerte quand les forces d'intervention l'ont retrouvée. (dal/ats)

Thèmes
Les stars en vacances d'été
1 / 17
Les stars en vacances d'été
Les stars en vacances d'été
partager sur Facebookpartager sur X
- Les fans d'Aarau sont intervenus pour la bonne cause
Video: twitter
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Majorque a voulu faire fuir les touristes et ça se retourne contre elle
2
Voici les meilleures piscines de Suisse selon Google
3
Tensions autour de l'opération Playmobil de Migros
Une Genevoise suspectée d'avoir tué sa grand-mère à coups de couteau
Une femme âgée de 78 ans a été tuée à coups de couteau dans la nuit de vendredi à samedi dans un appartement dans le quartier des Eaux-Vives à Genève.
L'auteure présumée des faits est la petite-fille de la victime, indique samedi le Ministère public genevois.
L’article