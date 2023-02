A Andermatt comme dans tant d'autres stations, on ne dirait pas non à une tombée de neige. image: www.imago-images.de

Voici à quel point la neige manque dans les Alpes

La neige manque cruellement sur nos montagnes. En 2023, les mesures prises par les experts annoncent des records négatifs. Et les prévisions météorologiques n'arrangeront pas la situation.

Philipp Reich Suivez-moi

C'est la saison des vacances de ski! Alors certes, il y a suffisamment de neige dans nos stations pour garantir un service régulier sur les pistes, mais en regardant les pentes des montagnes et les toits des chalets, on se rend vite compte qu'il pourrait y en avoir un peu plus...

Les mesures effectuées par le WSL Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) montrent qu'il y a actuellement 30 à 60% de neige en moins sur l'ensemble du territoire alpin suisse par rapport à la moyenne des 30 dernières années, à la même date.

Hauteur de la neige par rapport à la moyenne des années 1991-2020 (plus c'est rouge moins c'est bien). image: slf/whiterisk.ch

Le manque cruel de neige dans l'espace alpin est particulièrement impressionnant si l'on superpose la carte des mesures actuelles à celles des années précédentes, notamment grâce au site ventusky. Là où le manteau blanc dépasse normalement les deux mètres d'épaisseur, il y a actuellement à peine la moitié (chiffres du 15 février).

2023 (à gauche) vs 2022 (à droite)

Dans le sud et l'ouest en particulier, le manque de neige a atteint des mesures record. Au col du Simplon, situé à plus de 2000 mètres d'altitude et reliant le canton du Valais à l'Italie, la couche de neige atteint tout juste 26 centimètres d'épaisseur. Selon ce site spécialisé, il n'y a jamais eu aussi peu de neige à cette période de l'année depuis le début des mesures en 1955.

Mais l'Engadine et les Alpes orientales connaissent également un manque de neige extrême. Ainsi, selon le site whiterisk, il n'y a actuellement que 11 centimètres de neige à Sils-Maria, à 1800 mètres d'altitude. A Davos, à 1560 mètres, la couche de neige actuelle atteint tout de même 35 centimètres, mais au col de la Flüela, à 2384 mètres, elle n'est que de 45 centimètres.

Mais c'est en Valais que le manque de neige est le plus évident. Les pentes exposées au sud sont parfois presque entièrement dépourvues de neige en dessous de 2000 mètres d'altitude. A Saas-Fee, il y a actuellement 40 centimètres dans le village, alors qu'à la station de mesure Egginer, à 2645 mètres d'altitude, il y en a tout juste le double. Normalement, il y a dans ces villages deux à trois mètres de plus.

Et la Dame Holle entend rester sur ses positions: dans les jours et les semaines à venir, on ne s'attend toujours pas à voir tomber de grandes quantités de neige pour combler le manque. Bien au contraire, avec un ensoleillement important et de l'air chaud, elle commence déjà à fondre en montagne.

L'été prochain, ce sont surtout les glaciers qui en feront les frais, car ils seront privés de neige très tôt dans l'année et fondront probablement à nouveau fortement.