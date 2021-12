Neige: voici les cantons qui sont touchés par des risques d'avalanche

Voici les cantons touchés par de gros risques d'avalanche

La neige a mis la Suisse romande en émoi toute la journée de vendredi. Après le trafic ferroviaire perturbé et des centres-villes qui se sont retrouvés paralysés, voici le 2e effet kiss cool: les risques d'avalanche.

La neige qui a abondamment recouvert la Suisse jusqu'en plaine vendredi rend le danger d'avalanches important dans les Alpes et même sur les crêtes du Jura. Selon l'Institut de recherche sur la neige et les avalanches, les niveaux sont de 2 ou 3, sur une échelle de 5.

Vendredi après-midi, 20 à 40 centimètres de neige fraîche sont tombés sur l'ouest et le nord du Bas-Valais ainsi que dans les Alpes vaudoises. Dans le Jura, sur le reste du versant nord des Alpes et dans le reste du Bas-Valais, l'institut de recherche (SLF) a mesuré 10 à 20 centimètres. Si les précipitations ont cessé dans la nuit en plaine, elles devaient se poursuivre jusqu'à l'après-midi samedi en montagne, avec un vent tempétueux en sus.

Valais et Vaud en tête

De telles conditions rendent le danger d'avalanches important, prévient le SLF. Les cantons du Valais, de Vaud, de Berne, d'Obwald, d'Uri, de Glaris et de Saint-Gall sont particulièrement touchés (3). Dans les autres régions des Alpes et dans le Jura, le risque d'avalanches (2) n'est pas à négliger non plus, selon MétéoSuisse.

Selon le SLF, le risque d'avalanches spontanées dans l'ouest et le nord devrait diminuer au cours du week-end. Pour les sports de neige en dehors des pistes sécurisées, la situation d'avalanches reste largement critique, souligne-t-il néanmoins.