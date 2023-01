A Neuchâtel, il faut désormais être (presque) sobre pour pouvoir chasser

Drones en Suisse: les autorités «assaillies de demandes d'enregistrement»

En un mois, depuis l'annonce des nouvelles prescriptions, quelque 10 000 pilotes de drones se sont officiellement enregistrés auprès de la Confédération. Et environ autant d'utilisateurs ont passé un examen d'exploitation.

Fin novembre, la Confédération avait annoncé que la Suisse adopterait la réglementation de l'UE sur les drones et autres aéronefs sans occupant dès le 1er janvier. Ces règles, qui fixent des normes de sécurité et d'exploitation notamment, imposent une formation et un examen pour certaines catégories de drones et définissent des limites de poids, des hauteurs de vol maximales et des restrictions géographiques.