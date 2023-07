Espace de l'Europe, sortie est de la gare de Neuchâtel, avec sa «zone de rencontre» controversée. image: watson

La gare de Neuchâtel énerve: «C'est pire qu'à Lausanne!»

Transformée en «zone de rencontre», la place de la gare de Neuchâtel ne permet plus aux voitures de se garer et ça énerve les automobilistes comme une partie des commerçants. Certains craignent que le lieu devienne un point de deal.

C’était mieux avant? Et comment! Ce cri du cœur émane d’usagers des abords de la gare de Neuchâtel, transformés en «zone de rencontre» par l’exécutif du chef-lieu neuchâtelois. Une pétition, entre autres signée par des commerçants agacés d’un chiffre d’affaires semble-t-il en baisse, reproche au nouvel aménagement, en place depuis le mois d’avril, de faire la part belle aux piétons au détriment des automobilistes.

De grandes poutres en bois posées à même le sol donnent à l’endroit un petit air de forum. De forum ou de future «zone de deal», comme s’en plaint un citoyen neuchâtelois? Son post publié dimanche sur Facebook, photo à l’appui, a beaucoup fait causer. La plupart des commentaires vont dans son sens.

Les critiques portent surtout sur le choix des autorités de la Ville de piétonniser un secteur qui comprenait il y a trois mois encore quelques dizaines de places de parc en surface. Bien que payantes, elles étaient jugées pratiques pour déposer des voyageurs ou venir en chercher, ou encore pour se garer le temps d’une course.

Le lieu n’en était pas moins «congestionné» par les voitures, affirmait le conseil communal, fort d’une étude menée auprès des riverains. D’où la transformation en «zone de rencontre» de cette partie de l’Espace de l’Europe, côté est de la gare, là où s’élève la tour de l’Office fédéral de la statistique et où s’étire la Haute-Ecole ARC Neuchâtel Berne Jura.

Gare de Neuchâtel, côté est. image: watson

Les sceptiques s’interrogent: une gare a-t-elle vocation à favoriser les rencontres? N’est-elle pas plutôt un lieu de passage, où l’on entre et d’où l’on sort sans spécialement s’attarder? Ne pouvait-on pas faire en sorte de limiter la circulation tout en maintenant un nombre raisonnable de places de stationnement? Est-ce à vélo qu'on se rend à la gare chargé de bagages?

«Je suis allé dimanche en voiture chercher ma mère à la gare de Neuchâtel. Elle m’a dit: "Je ne pensais pas que c’était possible de faire moins bien qu’à Lausanne"» L'auteur du post Facebook précité

Il y a bien une enfilade pour voitures réservée à la dépose rapide de voyageurs. Son nom: «kiss and rail» (bisou et bon voyage). C’est gratuit. L’inconvénient est qu’il faut faire vite. Pas le temps d’accompagner son père ou sa mère sur le quai, d’acheter un magazine ou une branche de chocolat au kiosque avant de regagner sa voiture.

Certains ne s’empêchent pas de marquer l’arrêt plus longtemps qu’il ne faudrait, obligeant ceux qui suivent à poireauter, car sortir de la file est impossible en raison d’un parcours piqueté de poteaux. En l'état, le concept imaginé par le dicastère de la mobilité à la Ville de Neuchâtel est loin de faire l’unanimité.

Le parking souterrain? Non

Les personnes à l’origine du nouvel aménagement font valoir la présence à l’ouest de la gare d’un parking souterrain, qui plus est gratuit les vingt premières minutes. Sauf que, de l’avis d’un certain nombre d’automobilistes, ce parking, où l’on circule à l’étroit et dont les voies d’accès ne sont pas des plus aisées, n’a pas le côté pratique des emplacements de surface d’avant la transformation décidée par l’exécutif neuchâtelois. De plus, il affiche parfois complet.

Heureusement pour les réfractaires au nouveau dispositif, tout cela est à l’essai. Autrement dit, la «zone de rencontre», avec ses poutres au sol, pourrait disparaître et des places de parc réapparaître aux endroits qui étaient auparavant les leur. L’affaire est délicate. Chez les autorités en charge du dossier, de tendance vert’libérale, on ne souhaite pas pour l'heure intervenir publiquement.

«Nous avons reçu la pétition, nous prendrons position à son sujet à la rentrée, à partir de la deuxième quinzaine d’août» Une source à la Ville de Neuchâtel

Les opposants au réaménagement d'avril affûtent leurs arguments. Ils portent plutôt les couleurs libérales-radicales et siègent au conseil général, le «parlement» de la Ville emmené par une majorité rose-verte. «Nous devons nous voir mercredi pour parler de ça», souffle-t-on, sous couvert, là aussi, d’anonymat.

Le seul qui accepte dans l'immédiat de s’exprimer au grand jour est l’élu à la sécurité au sein de l’exécutif, Didier Boillat, PLR. Non pas sur la «zone de rencontre» proprement dite, qui n'est pas de son ressort et dont la création relève d'une «décision collégiale», dit-il, mais sur les craintes qu’elle ne favorise l’implantation de points de deal.

«Il y a eu des rondes menées conjointement par la police cantonale et la police ferroviaire, mais cet endroit n’est pas réputé pour être un lieu de trafic. Je ferai le point de la situation dans les jours qui viennent. La Ville agira de toute façon contre un éventuel trafic» Didier Boillat, élu à la sécurité de la Ville de Neuchâtel

Les bétonnières font aussi débat

Hasard du calendrier, la «zone de rencontre» a été aménagée au moment même où une installation artistique prenait corps à l’emplacement d’un ex-rond-point situé dans les parages. Soit un regroupement de bétonnières de chantier, pensé par l’artiste genevois Adrian Fernandez Garcia comme un hommage aux communautés étrangères, «véritables bâtisseuses de la Suisse que l’on connaît», relatait Arc Info en mai. De l’eau s'en échappe par un jet et termine son cours dans les égouts, persiflent les mauvaises langues.

Bétonnières à l'emplacement d'un ex-rond-point. image: watson

Paris a retiré ses Mikado

Outre l’esthétique de cette installation artistique, involontairement dans le thème des longues poutres réparties au sol, ces voix critiques dénoncent là une entorse aux principes anti-gaspi censés animer les concepteurs de l’ensemble des transformations précitées.

Les bétonnières, expo éphémère, auront disparu en septembre. La zone de rencontre aussi? A Paris, où la mairie avait pareillement garni des places de poutres en guise de bancs, appelées Mikado, les dégradations furent telles qu'elle a décidé, l'an dernier, de les retirer.