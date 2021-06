Neuchâtel étend son offre de wifi gratuit

L’hélicoptère Ingenuity a boudé la Nasa pour son 4e vol sur Mars

Le quatrième vol de l'hélicoptère Ingenuity sur Mars, prévu jeudi, n'a pas eu lieu, l'engin n'ayant pas décollé, a annoncé la Nasa.

Ingenuity a boudé la Nasa. Néanmoins, une nouvelle tentative est prévu ce vendredi. L'hélicoptère devait jeudi tenter de voler plus longtemps (117 secondes) que lors de son troisième vol dimanche (80 secondes), en parcourant une plus grande distance, plus vite (3.5 mètres par seconde au lieu de 2m/seconde).

Ce quatrième test doit ainsi commencer à pousser Ingenuity dans ses retranchements après trois succès. Le premier, le 19 avril, avec un vol stationnaire, était le premier d'un engin …