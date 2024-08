Le Locle: une octogénaire victime d'arnaque aux faux policiers

Une femme s’est présentée au domicile de l'octogénaire en se faisant passer pour une policière en civil. Elle a prétexté des vols de bijoux et a réussi à convaincre la victime de lui montrer les valeurs qu’elle possédait.

Une femme âgée de 87 ans a été victime d’une escroquerie aux faux policiers mardi en fin de journée au Locle (NE). Les auteurs ont réussi à dérober des bijoux et la carte bancaire de cette retraitée. Le préjudice se monte à 35 000 francs.

Plus de «Suisse»

Les plus lus

Ces parents ont vécu un enfer pour savoir de quoi souffre leur enfant

Les spécialistes déplorent que la Suisse a mis trop d'obstacles en matière de tests génétiques. Deux familles racontent ce que cela signifie lorsque votre enfant va mal sans que l'on sache pourquoi.

Les soupçons germaient chaque mois un peu plus à mesure que Luis* prenait du retard dans son développement. Il était beaucoup plus petit que les enfants de son âge et avait du mal à articuler les mots. A l'âge de trois ans, il était clair que quelque chose n'allait pas. Dans un hôpital pour enfants, les médecins ont constaté un déficit en hormone de croissance.