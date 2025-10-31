Ce canton romand est victime d'une hausse des arnaques aux faux policiers

Bon, les faux-policiers ne ressemblent pas à ça, mais il fallait absolument qu'on vous partage cette image. Image: Shutterstock

Les escrocs, dont un mineur, auraient dérobé 150 000 francs à des personnes âgées depuis début octobre.

Plus de «Suisse»

La police neuchâteloise a mis la main cette semaine sur quatre individus, dont un mineur, soupçonnés d'arnaques aux faux policiers. Les sommes dérobées à des personnes âgées se montent à 150 000 francs.

«Après une courte accalmie, les cas de faux policiers sont à nouveau en hausse dans notre canton», écrit vendredi la police neuchâteloise dans un communiqué.

Depuis début octobre, onze cas d'escroqueries commises par de faux policiers ont été signalés. La police appelle «à la plus grande prudence», en particulier auprès des personnes âgées ciblées par les escrocs. (jah/ats)