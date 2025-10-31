Ce canton romand est victime d'une hausse des arnaques aux faux policiers
Les escrocs, dont un mineur, auraient dérobé 150 000 francs à des personnes âgées depuis début octobre.
La police neuchâteloise a mis la main cette semaine sur quatre individus, dont un mineur, soupçonnés d'arnaques aux faux policiers. Les sommes dérobées à des personnes âgées se montent à 150 000 francs.
«Après une courte accalmie, les cas de faux policiers sont à nouveau en hausse dans notre canton», écrit vendredi la police neuchâteloise dans un communiqué.
Depuis début octobre, onze cas d'escroqueries commises par de faux policiers ont été signalés. La police appelle «à la plus grande prudence», en particulier auprès des personnes âgées ciblées par les escrocs. (jah/ats)
L'actu en Suisse c'est par ici
Pourquoi la frontière entre la Suisse et la France ne va pas «disparaître»
de Antoine Menusier
«A Lausanne, les commerçants sont plus emmerdés que les dealers»
de Fred Valet
Chez Migros, «personne n’a remarqué cette erreur»
de Flavia Kälin, Raphael Bühlmann
«C’est Beyrouth»: cet armurier romand sidéré après un casse express
de Alexandre Cudré