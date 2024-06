Ligne La Chaux-de-Fonds-Les Ponts-de-Martel: deux nouvelles rames

Les nouvelles rames peuvent accueillir un total de 222 personnes. Image: TransN

Le «Pont Sagne» sera remplacé cet été par des rames vertes et blanches de TransN, à découvrir samedi de 10h à 12h.

Le fameux «Pont Sagne» de couleur rouge, qui relie La Chaux-de-Fonds aux Ponts-de-Martel (NE), sera remplacé durant l'été par de nouvelles rames aux couleurs vertes et blanches de TransN. Le public est invité à découvrir ces nouveaux trains samedi de 10h à 12h aux Ponts-de-Martel.

Outre l'acquisition de nouvelles rames, la ligne R22 fait l'objet d'investissements «importants», ont indiqué le canton de Neuchâtel, la Ville de La Chaux-de-Fonds et TransN. Une halte supplémentaire sera construite à L'Orée du Bois et des travaux de modernisation et d'ajustement de la ligne et des quais seront bientôt entrepris.

La nouvelle halte «vise à renforcer et à optimiser les services et l'offre des transports publics dans les quartiers sud-est» de La Chaux-de-Fonds et à rendre la ligne plus attractive, peut-on lire dans le communiqué. Les partenaires espèrent que la clientèle répondra présente pour améliorer l'affluence de la ligne et assurer un taux de couverture des coûts, durablement conforme aux exigences fédérales en matière de subventionnement.

La nouvelle halte représente un investissement de 3,8 millions de francs, financé pour 700 000 francs par le canton, 800 000 par la Confédération et 2,3 millions par la Ville. L'acquisition des nouvelles rames est financée par un investissement propre de TransN de 14 millions et par une participation de 666 000 francs du canton et de même ampleur de la Confédération, soit 1,333 million au total dans le cadre de la mise aux normes pour les personnes handicapées.

Les deux nouveaux trains sont adaptés aux personnes à mobilité réduite, au transport de vélos, de poussettes ou de skis. Les nouvelles rames peuvent accueillir un total de 222 personnes. Le nouveau matériel est équipé d'un système de contrôle automatique de la marche des trains, d'un système de communication avec le centre de gestion du trafic, d'un dispositif de comptage des passagers et de caméras de surveillance. (chl/ats)