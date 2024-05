Une collision interrompt la circulation entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Un porte-parole des CFF précise que l'accident a eu lieu peu après 17h, à l'ouest de la gare de la Chaux-de-Fonds. Personne n'a été blessé et tous les passagers ont pu quitter le train. «Le trafic est interrompu entre la Chaux-de-Fonds et Le Locle. Les voyageurs utilisent la ligne de bus 360. La perturbation durera jusqu'à environ 19h30», selon les CFF.

Le trafic ferroviaire a été interrompu entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle, dans le canton de Neuchâtel. Une collision entre un train et un véhicule est à l'origine de la perturbation.

Une collision a provoqué l'interruption de la liaison CFF entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle jeudi à 17h. La circulation ferroviaire devrait reprendre vers 19h30.

Un porno scandalise une HES suisse

Une vidéo sur le site de pornographie Pornhub circule actuellement parmi les étudiants de la Haute école spécialisée. On y voit une femme avoir des relations sexuelles avec un homme dans les toilettes. L'institution a entamé des démarches juridiques.

La vidéo commence de manière anodine: dans une pièce du campus de la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse (FHNW) de Brugg-Windisch (NW), une femme est assise à une table, se lève et s'apprête à partir lorsqu'un homme, que l'on ne voit pas à l'image, l'interpelle. On passe rapidement aux choses sérieuses, la femme emmène l'homme à travers le bâtiment dans des toilettes pour hommes et s'y déshabille. Ils finissent par y avoir des rapports sexuels.