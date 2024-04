Sécurité: les Gorges de l'Areuse seront fermées durant six semaines

Les Gorges de l'Areuse (NE) seront fermées dès le 2 mai 2024 afin de sécuriser le sentier. D’importants travaux sont prévus.

Plus de «Suisse»

Illustration des Gorges de l’Areuse. Image: KEYSTONE

Le sentier des Gorges de l'Areuse (NE) va être fermé durant au moins six semaines à partir du 2 mai, en raison de travaux de sécurisations, indique dimanche la société qui gère le site. Plus de 370 mètres de garde-corps vont être remplacés au Gor-de-Braye, entre le Pont-des-Clées et la Passerelle du Gor.

Une déviation est mise en place, précise la Société des Gorges de l’Areuse.

Le garde-corps (barrière) au bord de la falaise, haute en certains endroits de 40 mètres, est sur certains tronçons trop bas. Il ne comporte que deux éléments longitudinaux. Certaines des fondations des poteaux de ce garde-corps ne sont plus ancrées dans le sol et représentent parfois un obstacle pour les randonneurs.

Il sera donc remplacé par une nouvelle barrière, faite de cinq éléments horizontaux et devant garantir une meilleure protection contre les chutes.

Ce qu’on trouve dans les Gorges 👇🏼 Une crevette préhistorique se promène dans une rivière romande

Pour faciliter les secours ainsi que l’acheminement du personnel d’entretien et du matériel, un escalier métallique sera en outre installé à proximité immédiate de la Passerelle du Gor. Il donnera accès à un chemin forestier accessible à des véhicules.

Les travaux sont devisés à plus de 250 000 francs, soit quatre fois le budget annuel de la petite association. Ce n’est que grâce à des contributions externes et une subvention de l’Etat que les travaux pourront être menés, écrit-elle dans son communiqué. (lal/ats)