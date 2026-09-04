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La production est suspendue dans la seule raffinerie de Suisse

La raffinerie de Cressier, qui couvre plus de 30% des besoins suisses en produits pétroliers, a temporairement interrompu sa production en raison d’un problème technique.

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La raffinerie de pétrole de Cressier (NE) a dû suspendre temporairement sa production cette semaine afin de remédier à un problème technique. L’approvisionnement de la Suisse en produits pétroliers reste assuré, a annoncé vendredi l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE).

La raffinerie de Cressier, unique du pays, devrait être encore hors service la semaine prochaine. Elle couvre un peu plus de 30% des besoins de la Suisse en produits pétroliers. L’approvisionnement du pays en essence, diesel et autres produits pétroliers demeure toutefois assuré.

Les travaux d'entretien à Cressier interviennent à un moment où la situation d'approvisionnement en produits pétroliers est déjà tendue depuis plusieurs semaines en raison du niveau bas du Rhin, souligne l'OFAE.

Si des difficultés d’approvisionnement temporaires devaient se profiler, le recours aux réserves obligatoires permettrait de satisfaire les besoins. Les réserves obligatoires d’essence et de diesel permettent en principe de couvrir les besoins moyens pendant quatre mois et demi.

(ats/acu)