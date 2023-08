Les transports new-yorkais sont assistés par une IA Suisse. Keystone

Les transports new-yorkais gérés par des Suisses

Une entreprise technologique lucernoise collabore avec l'Etat américain afin que ce dernier puisse mieux gérer les transports publics.

Benjamin Weinmann / ch media

2,4 milliards de personnes: c'est le nombre de passagers que comptent les transports publics new-yorkais chaque année. La «Big Apple» abrite ainsi l'un des plus grands systèmes de transports publics au monde. Et comme la plupart des grandes villes, New York tente de gérer au mieux ses métros, trains et bus, souvent surchargés.

Pour ce faire, l'autorité de circulation new-yorkaise MTA a lancé une application en version bêta (en test, donc) et mise sur le savoir-faire de la Suisse. Celle-ci a été développée en étroite collaboration avec l'entreprise Axon Vibe, basée à Lucerne. Cette technologie brevetée doit notamment aider à transférer les trajets en voiture privée vers les transports publics et à récompenser la mobilité durable. Cela devrait également aider l'Etat américain à atteindre ses objectifs climatiques.

Assistance en cas de mobilité réduite

Axon Vibe indique que l'application fait appel à l'intelligence artificielle, qui aide à coordonner étroitement les capacités disponibles des routes et des offres de transport public en temps réel, et ce, afin d'optimiser l'utilisation du système. Le système surveille les perturbations et les pannes et traite les informations sur le nombre de passagers par voiture et par bus. Il analyse les modèles de comportement des usagers afin de les prédire de manière fiable.

Comme l'explique Roman Oberli, directeur d'Axon-Vibe, le logiciel analyse les données de position des smartphones pour estimer en temps réel quels moyens de transport sont utilisés et leur taux de remplissage.

«Les données sont personnalisées et proviennent du système» Roman Oberli

La coopération avec les CFF est suspendue

La disponibilité des accès pour les fauteuils roulants est également indiquée, aussi bien pour les trains que pour les escaliers roulants et les ascenseurs. L'application actuelle devrait être remplacée par la nouvelle version avant la fin de l'année. De plus, il est possible de réserver des services de bus sur demande pour les personnes à mobilité réduite pour un transport de porte à porte.

Axon Vibe a été fondée en 2014 à Lucerne pour succéder à Endoxon. Celle-ci fournissait des technologies pour Google Maps. La Deutsche Bahn et l'East Japan Railways font également partie de la clientèle d'Axon Vibe. Une centaine de scientifiques travaillent pour l'entreprise sur différents sites internationaux.

Les CFF sont actionnaires minoritaires de l'entreprise, avec laquelle ils avaient prévu une coopération similaire en 2019, mais l'ont abandonnée en 2021. «Nous ne serions pas opposés à une nouvelle tentative», déclare le directeur d'Axon Vibe. «Mais pour l'instant, nous le faisons à New York.»

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)