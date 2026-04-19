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Une femme portée disparue retrouvée morte à Nidwald

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Image d'illustration.Keystone

Une femme portée disparue retrouvée morte à Nidwald

Dans une zone boisée du canton de Nidwald, une femme de 39 ans a été retrouvée sans vie samedi. Elle avait été signalée disparue depuis début avril
19.04.2026, 14:1319.04.2026, 14:13

Une femme de 39 ans, portée disparue depuis début avril, a été retrouvée morte samedi dans le canton de Nidwald. Rien n'indique qu'il s'agisse d'un acte criminel, a indiqué dimanche la police cantonale de Soleure.

La femme, originaire de Dornach (SO), avait été vue pour la dernière fois le 5 avril et signalée disparue le 12 avril. D'après les dernières informations, elle avait l'intention de faire une randonnée dans le canton de Nidwald.

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Les recherches et l'avis de disparition n'avaient rien donné jusqu'à ce week-end. Samedi soir, la femme a été retrouvée morte dans une zone boisée du canton de Nidwald. L'enquête et les examens médico-légaux n'ont révélé aucun indice laissant supposer une «intervention punissable d'un tiers». (tib/ats)

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