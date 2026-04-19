assez ensoleillé15°
DE | FR
burger
Suisse
Covid-19

L’OFSP défend les commandes massives de vaccins contre le Covid-19

Anne Lévy et ses services sont accusés d&#039;avoir fait preuve de &quot;négligence dans l&#039;application de la loi sur la transparence&quot; durant la pandémie de coronavirus (archives).
Anne Lévy a défendu la commande de 61 millions de doses de vaccin contre le Covid-19 à l'époque de la pandémie.Keystone

L’OFSP défend les commandes massives de vaccins contre le Covid-19

L’Office fédéral de la santé publique justifie la stratégie d’achat en grande quantité durant la pandémie, estimant qu’elle relevait d’un choix de précaution face à l’incertitude.
19.04.2026, 09:2519.04.2026, 09:25

La directrice de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) Anne Lévy a défendu la commande de 61 millions de doses de vaccin contre le Covid-19 à l'époque de la pandémie. Elle est également revenue sur l'affaire Patrick Fischer.

«Au début de la pandémie, la concurrence pour l'approvisionnement était rude», rappelle-t-elle dans une interview au SonntagsBlick. «On ne savait pas clairement quelle entreprise disposait des meilleurs vaccins». La responsable lance:

«Imaginez si on avait misé sur le mauvais produit ou commandé trop peu de doses»
Anne Lévy

La Suisse a administré 17 millions des doses sur son territoire et en a envoyé 8 millions à d’autres pays. Le reste a été en partie détruit, en partie non livré, mais payé.

Le SonntagsBlick relève que plus de 70% des doses de vaccin payées en Suisse n'ont ainsi pas été utilisées. «La Suisse a suivi une stratégie axée sur la sécurité», explique Lévy. La haute surveillance du Parlement a du reste constaté que les mesures prises étaient justifiées. En cas de pandémie, il vaut mieux commander trop que pas assez.

Commentaire
La fédération suisse a sali l'honneur de Patrick Fischer

Jusqu'au début 2026, la Confédération a reçu 408 demandes d’indemnisation pour des dommages liés à la vaccination. Selon Anne Lévy, 300 d’entre elles ont été rejetées après un premier examen, deux ont été acceptées et deux autres ont été refusées, tandis que d’autres sont encore en suspens.

Quarantaine pour Patrick Fischer

La majorité de la population suisse mise sur la vaccination. Pendant la pandémie, près de 70% des personnes se sont fait vacciner, et ce chiffre dépasse même les 90% chez les plus de 65 ans. «Se faire vacciner ou non est une décision personnelle», a rappelé Lévy à propos de Patrick Fischer, l’entraîneur national de hockey sur glace licencié.

En 2022, celui-ci s’était rendu aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin avec un certificat Covid falsifié. «Il aurait pu participer aux Jeux olympiques en Chine même sans vaccination; cela aurait été possible en passant par la quarantaine. D'autres athlètes l'ont fait», a déclaré la directrice de l’OFSP. (tib/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
de Stefan Ehrbar
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
de David Walgis
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
de Dorothea Meadows
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
de Olivier Meier
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
de Nadja Rohner
Thèmes
Le Covid-19 en Suisse, retour en images
1 / 17
Le Covid-19 en Suisse, retour en images
Le port du masque se généralise en Suisse et dans le monde au cours de l'année 2020.
source: keystone / jean-christophe bott
partager sur Facebookpartager sur X
Fin du certificat covid, vous en pensez quoi?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Une grosse bagarre a éclaté dans cette gare romande
Une dizaine de personnes en sont venus aux mains jeudi à la gare de St-Maurice (VS). Un jeune de 17 ans a été blessé avec un couteau.
Un jeune Congolais âgé de 17 ans a été blessé jeudi lors d'une altercation impliquant une dizaine de personnes à la gare de St-Maurice (VS). Plusieurs individus âgés entre 16 et 18 ans ont été identifiés et interpellés. L'un d'entre eux a été écroué.
L’article