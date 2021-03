La Confédération priée de se remuer sur le niqab

Analyse

On cause peu religion en Suisse. Sauf de l'islam

Si l’initiative «anti-burqa» l'emporte dimanche 7 mars, un deuxième article lié à l'islam fera son entrée dans notre Constitution, qui reste bien silencieuse sur les autres confessions. Pourquoi cette exception? Et pourquoi cette insistance?

D’après les derniers sondages publiés le 24 février, le oui à l’initiative interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, bien que toujours donné gagnante, accuse un recul à l'approche de la votation du 7 mars. De 65% à 59% selon Tamedia, de 56% à 49% selon la SSR.

Comme on le sait, c’est l’islam, via la burqa, plus justement le niqab, l’une de ses manifestations les plus rigoristes, qui occupe la tête de gondole de ce texte soutenu par la droite nationaliste, l’UDC en tête.

Comme …