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Migros a fait une erreur gênante avec ses cervelas géants

Migros a fait une erreur gênante avec ses cervelas géants
Voici le cervelas en question.Image: montage watson

Migros a fait une erreur gênante avec ses cervelas géants

Migros rappelle des cervelas géants IP-Suisse vendus dans toute la Suisse en raison d'une erreur d'emballage pouvant présenter un risque pour certaines personnes.
15.07.2026, 12:1215.07.2026, 12:12

Selon le distributeur, des saucisses à griller au fromage ont été conditionnées par erreur dans des emballages de cervelas géants IP-Suisse. Or, la présence de lait (fromage) n'est pas mentionnée sur l'étiquette.

Ce rappel concerne uniquement les personnes allergiques au lait ou souffrant d'une intolérance au lactose. Pour les autres consommateurs, le produit ne présente aucun danger, toutefois les clients risquent d'être surpris à la dégustation.

Le produit concerné est le cervelas géant IP-Suisse (numéro d'article 230533350110), vendu dans les magasins Migros de toute la Suisse ainsi que sur Migros Online, avec une date limite de consommation au 29 juillet 2026.

Migros alerte: ne consommez surtout pas ce saumon

Migros a déjà retiré les produits concernés de ses rayons. Les autres variétés de cervelas ne sont pas touchées par ce rappel.

Qui ne doit pas en manger?

Les personnes allergiques au lait ou intolérantes au lactose sont invitées à ne pas consommer ce produit et à le rapporter dans un magasin Migros, où il leur sera intégralement remboursé. Les clients ayant effectué leur achat sur Migros Online seront contactés directement par le service clientèle afin d'obtenir le remboursement.

Le cervelas est généralement composé d'un hachage fin de viande de porc (environ 50 %), de viande de bœuf, de lard et de couenne. Le tout est mélangé avec de l'eau glacée pour obtenir la texture de la chair, puis assaisonné d'épices (ail, coriandre, poivre, muscade) avant d'être embossé dans un boyau naturel et fumé. (hun)

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