L'offre des lapins de Pâques en Suisse est immense. Image: www.imago-images.de

Où trouver les lapins de Pâques les moins chers en Suisse? Notre classement

Les prix du cacao baissent, et pourtant les lapins de Pâques en chocolat sont encore plus chers cette année en Suisse. Tour d'horizon des lapins les moins chers et les plus onéreux.

Philipp Reich Suivez-moi

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Cette année encore, des montagnes de lapins en chocolat seront dévorées à Pâques. Selon les estimations de Chocosuisse, l'association des fabricants suisses de chocolat, la Suisse produit chaque année quelque 20 millions de lapins de Pâques pour le seul marché intérieur, soit près de trois lapins par habitant.

Environ 7% des ventes annuelles de chocolat en Suisse sont imputables aux fêtes de Pâques.

Une consommation en légère baisse

Pourtant, la courbe de consommation montre, d'une année à l'autre, que même en Suisse, la consommation de chocolat tend légèrement à diminuer. Les raisons invoquées sont la hausse des prix et la conscience accrue de la santé chez les jeunes générations.

Avec une consommation par an et par habitant de 10,3 kilogrammes de chocolat, nous restons néanmoins champions d'Europe, devant l'Allemagne.

Mais quel lapin choisir pour Pâques? Les goûts sont bien sûr très différents. Un regard sur les prix est toutefois plus objectif. Car ceux-ci ne pourraient guère être plus disparates, comme le montre notre comparatif des lapins de Pâques les plus connus vendus en Suisse (hors promotions).

Une impressionnante fourchette de prix

Le lapin de Pâques le moins cher se trouve chez Lidl: le lapin Favorina de 40 grammes ne coûte que 95 centimes chez ce discounter. Aux 100 grammes, il revient cependant à presque un franc de plus que le lapin Fairtrade debout de Coop, qui coûte 6.50 francs, mais pèse 400 grammes, ce qui ramène son prix aux 100 grammes à un peu moins de 1.50 franc.



En tête de notre classement trône le lapin de Pâques Edition-Hasenmann de la Confiserie Sprüngli. Il est vendu 149 francs, soit la rondelette somme de 37.25 francs les 100 grammes. En contrepartie, chaque lapin est unique, coulé à la main et peint individuellement par des apprentis.

Les lapins de Pâques, toujours plus chers

Indépendamment du Hasenmann de Sprüngli, les lapins de Pâques recensés diffèrent considérablement entre eux en termes de qualité, de durabilité et de coût de production. Le fait est, cependant, que presque tous les lapins en chocolat sont devenus nettement plus chers au cours des deux dernières années.

Le lapin Nico de Sprüngli coûtait encore 15 francs en 2024. Cette année, il passe en caisse à 17.90 francs. Le lapin de Pâques Cleo de Läderach a augmenté d'un franc sur la même période, et l'Etoile filante de la Confiserie Bachmann de deux francs. Notre analyse montre que presque tous les lapins de Pâques ont augmenté de 5 à 20% depuis 2024.

C'est le lapin doré de Lindt qui a enregistré la plus forte hausse. En 2026, la variante de 100 grammes coûte 5.95 francs, contre 4.95 francs en 2025 et 4.20 francs en 2024. En deux ans, le lapin doré de Lindt a donc augmenté de plus de 40%. Adalbert Lechner, directeur général de Lindt & Sprüngli, a récemment expliqué à la SRF:

«La hausse vertigineuse des prix du cacao nous y a contraints»

Des programmes d'efficacité ont permis d'amortir une grande partie de cette hausse, mais il était inévitable d'en répercuter une partie sur les consommateurs, a-t-il ensuite précisé.

Le lapin en chocolat Lindt de 100 grammes a vu son prix augmenter de plus de 40% en deux ans. Image: KEYSTONE

Des baisses qui se font attendre

Quiconque jette un œil à l'évolution du prix du cacao ne manquera pas d'être surpris. Depuis début 2025, celui-ci est en chute libre. La tonne de cacao, qui valait encore plus de 11 000 francs il y a 15 mois en raison de mauvaises récoltes et de problèmes de culture, ne s'échange plus aujourd'hui qu'à un peu plus de 2500 francs, soit pratiquement le même niveau qu'avant la grande flambée des prix début 2024.

Pourquoi les lapins de Pâques ne sont-ils donc pas moins chers? Cela tient à la politique d'achat des producteurs suisses de chocolat. Lechner précise:

«L'industrie chocolatière s'approvisionne à long terme par mesure de précaution, afin de garantir la sécurité des approvisionnements. De plus, les prix sont toujours fixés avec les partenaires commerciaux pour une année entière. C'est pourquoi l'ensemble de l'industrie n'a pas la marge de manœuvre nécessaire pour baisser les prix.»

La chute actuelle des prix du cacao n'a donc encore aucune incidence sur ceux du chocolat pour cette année. Lechner indique:

«Ce n'est qu'en 2027 au plus tôt que les prix du cacao plus bas se répercuteront sur nos calculs»

En l'état actuel des choses, aucune nouvelle hausse de prix des lapins en chocolat n'est donc à prévoir pour Pâques l'année prochaine.