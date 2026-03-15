Ils battent le record du monde de dégustation de chocolat à Fribourg

Le record a été validé par Guinness World Records. Keystone

Ils ont battu le record du monde de dégustation de chocolat

Il l'avaient promis: pour ses 125 ans, la maison Villars Maître Chocolatier est parvenue a rassemble près de 1000 personnes pour manger du chocolat. La performance a été enregistrée par Guinness World Records.

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Le record du monde de la plus grande dégustation simultanée de chocolat a été battu dimanche à Fribourg. A l'occasion des 125 ans de Villars Maître Chocolatier, 977 personnes ont été réunies pour cette performance, a constaté un photographe de Keystone-ATS.

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L’événement affichait complet depuis plusieurs semaines. L'entreprise avait choisi de marquer son anniversaire en réunissant les personnes «qui font vivre la marque au quotidien, à savoir ses consommateurs, ses partenaires et ses collaborateurs», avait-elle expliqué.

L'ancien record avait été réalisé par le Pérou en 2018 avec 797 participants. La nouvelle marque doit encore être officiellement homologuée par le Guinness World Records.

Pour que le record puisse être validé, chaque étape a dû suivre un protocole strict imposé par le Guinness World Records. La présence d’huissiers officiels et de témoins accrédités a été requise.

Le record a impliqué aussi un comptage rigoureux des participants, une distribution simultanée de portions identiques de chocolat, une séquence de dégustation synchronisée et une captation vidéo intégrale servant de preuve.

Lors de cette dégustation simultanée, 48 kilos de chocolat ont été mangés. Les convives ont aussi pu goûter plusieurs chocolats de la nouvelle gamme anniversaire. (ats)