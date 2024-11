Voici les pires fromages de Suisse et d'Europe

Le but de «Taste Atlas» est de «promouvoir l'excellence de la nourriture locale, d'éveiller la fierté pour les plats traditionnels et d'éveiller la curiosité pour des produits que l'on n'a pas encore goûtés». Ainsi, le classement ne devrait pas être considéré comme une justification pour ne jamais tester ces fromages. Bon app!

«Le fromage lui-même a bon goût, mais il est très doux et vraiment pas épicé. Quand j'ai lu le nom, je m'attendais à beaucoup plus de piquant»

Gruyère, Gouda, Tête de Moine, Parmesan, certains fromages font l'unanimité et d'autres sont franchement détestés. «Taste Atlas» a classé les pires fromages européens et quelques fromages suisses en font partie.

Migros rappelle ces yogourts, dangereux pour certaines personnes

Le grand détaillant orange rappelle un de ses produits phares. En cause: la trace de noisettes et un danger pour les personnes allergiques. Le produit a été retiré de la vente et il est possible de se faire rembourser.

Attention: si vous avez fait vos courses à la Migros récemment que vous appréciez ses yogourts, vérifiez bien ce qui suit parmi vos achats. Car Migros rappelle le yogourt M-Classic au citron. En cause: il contient des traces de noisettes. Une situation potentiellement très dangereuse pour les personnes y étant allergiques.