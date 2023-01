Près de 15 000 personnes sont rentrées avec Nez Rouge durant les fêtes

Les 30 trucs à la con qu'on ne veut pas voir ou entendre à Nouvel An

Vivement 2023 et la fin de cette année qui donne envie de crever

Ours, patates ou lancer de meubles: voici 8 traditions du Nouvel An

«Regarder l'avenir avec confiance»: le discours de Berset pour Nouvel An

L'association Nez Rouge a effectué plus de 7000 transports, véhiculant 14 600 personnes, durant la période des fêtes.

Le village le plus jeune de Suisse est romand: voici l'âge moyen par commune

«L'hiver 2023-2024 sera encore plus difficile pour la Suisse»

Vésuve dans le vagin et sexe en public: une soirée dégénère à Lausanne

Pourquoi le système de soins «vole totalement en éclats» en Suisse

Si l'alarme est sonnée depuis longtemps face à la situation de pénurie, le personnel soignant fait désormais réellement défaut. Des centaines de lits sont fermés et les malades doivent attendre de plus en plus longtemps. D'autant que trois vagues d'infection déferlent simultanément sur le continent. La situation n'est pas prête de s'améliorer.

Les pièces du puzzle s'assemblent pour former une image globale ne permettant qu'une seule conclusion: la crise des soins infirmiers s'aggrave actuellement en Europe. Et la Suisse est touchée de plein fouet. «Les problèmes ne sont pas nouveaux, ils se sont dessinés», explique Christina Schumacher de l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI),