Un village zurichois fait de la résistance face aux déchets nucléaires

En ce qui concerne la sécurité, tous les représentants ont rappelé qu'elle était bien sûr prioritaire, sans donner plus de garanties. Un montant de 800 millions de francs a en outre été avancé pour les indemnisations dans la région. Des négociations doivent encore être menées.

Les habitants semblaient résignés ou alors sous le choc au lendemain de l'annonce de la Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (Nagra), qui a choisi le nord du Lägern, sur la commune zurichoise, pour le dépôt final des déchets radioactifs. Le Conseil fédéral et le Parlement doivent encore se prononcer, a priori pas avant 2029.

Des représentants de la Nagra, de la Confédération et du canton ont tenté de calmer le jeu lors d'une séance d'information mardi.

Une réunion entre les habitants de la commune de Stadel et la Nagra a eu lieu mardi soir.

Une réunion entre les habitants de la commune de Stadel et la Nagra a eu lieu mardi soir. Image: sda

