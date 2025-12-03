larges éclaircies
DE | FR
burger
Suisse
OFSP

Voici le canton le plus touché par la grippe actuellement

Voici le canton le plus touché par la grippe actuellement

L'Office fédéral de la santé publique observe une nette accélération de la grippe, avec un nombre de cas doublé par rapport à l’an dernier et un début d’épidémie imminent.
03.12.2025, 18:2203.12.2025, 18:22

La grippe prend son essor en Suisse. La semaine dernière, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a annoncé 459 cas confirmés en laboratoire, soit presque deux fois plus que la semaine précédente et plus de deux fois plus qu'à la même époque il y a un an.

L'OFSP a enregistré 5,05 cas de grippe pour 100'000 habitants, selon les chiffres publiés mercredi. Il y a un an, ce chiffre était de 2,05 pour la même semaine calendaire.

Selon l'OFSP, les indicateurs ne donnent toutefois pas une image uniforme. Ils suggèrent cependant que le début de l'épidémie de grippe est imminent.

L'OFSP avait enregistré des chiffres de contaminations tout aussi élevés en 2022, lorsque la vague de grippe avait commencé relativement tôt. En 2022/23, le pic avait ainsi été enregistré dès la mi-décembre, alors que ces deux dernières années, il n'a eu lieu que fin janvier.

Au niveau régional, les valeurs pour 100 000 habitants étaient les plus élevées la semaine dernière au Tessin (20,90 et les plus basses à Zoug (0,75). (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
de Maurizio Minetti
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
de Margaux Habert
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
2
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Thèmes
Une Thaïlandaise de 65 ans se réveille juste avant sa crémation
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un bancomat romand dynamité: gros dommages
Un distributeur de billets a été attaqué à l'explosif à Gland (VD). Les auteurs sont en fuite.
Un bancomat d'une banque a été dynamité mercredi matin tôt à Gland (VD). Les auteurs ont pris la fuite et n'ont pas encore été retrouvés, a indiqué la police cantonale dans un communiqué. A ce stade, il n'y a pas d'information sur un éventuel butin.
L’article