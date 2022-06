C'est là que la Suisse siégera pour deux ans à partir du 1er janvier 2023: le Conseil de sécurité de l'ONU. image: keystone

Conseil de sécurité: la Suisse signe le meilleur résultat depuis 20 ans

La Suisse entre pour la première fois au Conseil de sécurité de l'ONU. Pour les deux prochaines années, nous serons représentés au sein de cette instance. Voici à quel point le résultat des élections a été bon.

Reto Fehr Suivez-moi

La Suisse est l'un des cinq membres non permanents nouvellement élus au Conseil de sécurité de l'ONU. Les 193 membres de l'Assemblée générale de l'ONU à New York ont élu la Suisse aujourd'hui avec 187 voix. Malte a également été élue dans le groupe régional Europe occidentale et autres pays (Canada, Nouvelle-Zélande, Australie et Turquie). L'Irlande et la Norvège laissent leur place.

Nous serons ainsi représentés pour la première fois au sein de cet organe, 20 ans après notre adhésion à l'ONU. La période s'étend du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Une réélection directe ne sera ensuite pas possible.

Comme il ne s'agissait pas d'une élection de combat, les deux nations ont obtenu - comme d'habitude - de nombreuses voix et ont atteint sans problème la majorité nécessaire des deux tiers. Cela n'a pas toujours été le cas ces dernières années. Il a parfois fallu jusqu'à quatre tours pour départager les candidats.