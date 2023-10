Appel à une manif propalestinienne samedi à Genève

«Notre position est claire: celles et ceux qui ne vivent pas sous l’occupation militaire et ne subissent pas la violence de la colonisation n’ont pas le droit de juger la façon dont la résistance a choisi d’affronter le colon sioniste. La décolonisation n’est pas une théorie universitaire, un concept académique, mais bien une pratique révolutionnaire.»

La terreur exercée par le Hamas n’est pas remise en cause. Elle apparaît comme légitime, dans la continuité des guerres anticolonialistes menées au Vietnam et en Algérie.

«Comme militantes et militants européens, l’heure n’est ni à l’apitoiement ni à l’apaisement. Il est de notre devoir de soutenir, et ce, par tous les moyens possibles, la lutte du peuple palestinien. Depuis plus de 75 ans, les Palestiniens sont humiliés, déplacés, tués sous l’œil complice des puissances occidentales», est-il écrit, sans un mot pour les victimes israéliennes de samedi.

J'ai gagné de l'argent grâce à une offre d'emploi douteuse sur Whatsapp

Mais ce n'était que la première partie d'une arnaque particulièrement complexe. Voici ce qu'il s'est passé.

Dimanche après-midi, aux alentours de 14h30. Une notification s'affiche sur mon téléphone: un message d'un numéro inconnu, me proposant un «rôle flexible». De nouveau. C'est le troisième que je reçois en l'espace de quelques jours. Et je ne suis pas le seul. Plusieurs membres de mon entourage ont fait la même expérience, et cela n'a pas non plus échappé aux forces de l'ordre: la police bernoise appelait la semaine dernière à la prudence face à ces «offres d’emploi frauduleuses».