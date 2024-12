«Les nôtres avant les autres»: guerre des tranchées à Berne

«Si on ne fait rien de plus pour l’armée, alors que la situation géopolitique se dégrade et au moment où toutes les armées occidentales revoient à la hausse leurs efforts de défense, cela voudrait dire que la Suisse se repose sur les autres et en premier lieu sur l’Otan pour assurer sa protection. Ce qui contreviendrait aux exigences de notre neutralité armée.»

Mauro Poggia, conseiller aux Etats GE