Voici les passeports les plus puissants du monde

Le Henley Passport Index le montre: en 2024, la liberté de voyager des Suisses continue d'augmenter.

Le passeport suisse occupe la 5e place dans le classement du Henley Passport Index. Et on ne peut pas se plaindre, étant donné que le passeport suisse permet de voyager dans 190 pays sans visa. La Suisse s'est améliorée au cours des deux dernières années: le passeport rouge occupait respectivement la 6e et la 7e place du classement.

Le carte suivante montre, pour chaque pays, le nombre de pays dans lesquels il est possible de se rendre sans visa demandé au préalable.

Les pays suivants se trouvent devant la Suisse:

1ère place (194 pays sans visa)

La France

L'Allemagne

L'Italie

Le Japon

Singapour

L'Espagne

Le Japon n'est pas seulement apprécié en tant que destination touristique, il est lui-même un des pays où la liberté de circulation est la plus grande. Image: keystone

2e place (193 pays sans visa)

La Finlande

La Corée du Sud

La Suède

3e place (192 pays sans visa)

L'Autriche

Le Danemark

L'Irlande

Les Pays-Bas

4e place (191 pays sans visa)

La Belgique

Le Luxembourg

La Norvège

Le Portugal

Royaume-Uni

5e place (190 pays sans visa)

La Grèce

Malte

La Suisse

Malte. Image: imago

Il n'y a plus beaucoup de pays pour lesquels les Suisses doivent organiser un visa avant de voyager. Selon les sources, les informations à ce sujet sont contradictoires. Nous nous basons sur la liste de Henley & Partners, qui publie également le Henley Passport Index. Il s'agit de celle-ci:

L'Afghanistan

L'Algérie

L'Azerbaïdjan (e-visa disponible)

Le Bénin (E-visa disponible)

Le Bhoutan

Le Cameroun

La République centrafricaine

Le Tchad

La Chine

La République démocratique du Congo

La République du Congo

La Côte-d'Ivoire

Cuba

La Guinée équatoriale

L'Erythrée

Le Gabon (E-visa disponible)

Le Ghana

La Guinée (e-visa disponible)

L'Inde (E-visa disponible)

Le Libéria

La Libye

Le Mali

Nauru

Le Niger

Le Nigeria

La Corée du Nord

La Papouasie-Nouvelle-Guinée (e-visa disponible)

La Russie (e-visa disponible)

Le Sierra Leone (e-visa disponible)

Le Soudan du Sud

Le Soudan

La Syrie

Le Turkménistan

L'Ouganda (e-visa disponible)

Le Vietnam (visa électronique disponible)

Le Yémen

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)