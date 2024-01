Bien manger devient «un luxe» pour toujours plus de Suisse

Caritas gère des supermarchés proposant des produits à prix réduits pour les personnes au budget serré. Ces épiceries n'ont jamais eu autant de clients que l'année dernière. Caritas parle d'une «situation intenable».

Pascal Ritter / ch media

Plus de «Suisse»

En Suisse, les personnes qui rencontrent des difficultés économiques peuvent faire leurs courses dans les épiceries Caritas. Les ayants droit sont les personnes qui vivent au niveau ou en dessous du minimum vital, qui bénéficient de l'aide sociale ou de prestations complémentaires ou qui se trouvent dans une situation d'assainissement de dettes.

La situation s'est encore aggravée

Or, de nouveaux chiffres de Caritas le montrent: jamais autant de personnes en Suisse n'ont eu besoin de cette offre.

«Après l'année record de 2022, le chiffre d'affaires a de nouveau augmenté d'environ 11%, pour atteindre un total de 17,8 millions de francs» Caritas, dans un communiqué.

Sur tous les sites, la clientèle a été plus nombreuse que l'année précédente. Les 22 magasins de Suisse alémanique et de Suisse romande ont enregistré 3600 achats par jour. Au total, il y a eu 1,1 million de mouvements de clients. C'est environ 50 000 de plus qu'en 2022. Et selon Caritas, il s'agissait déjà d'une année record.

Caritas attribue la forte augmentation de la demande à l'inflation. Comme les produits et les services deviennent plus chers, on obtient moins pour le même argent. Ce sont les produits alimentaires de base qui ont le plus augmenté. Caritas cite un exemple:

«Le prix de l'huile d'olive la moins chère dans les supermarchés ordinaires est passé en un an de 4,70 francs à 9,20 francs le litre»

«Les personnes qui ont trop peu d'argent pour vivre sont celles qui ressentent le plus fortement le renchérissement», explique Thomas Künzler, directeur de la coopérative des Epiceries Caritas. En conséquence, les personnes en situation de précarité ou menacées de l'être achètent souvent des produits «qui rassasient en premier lieu». Pour Künzler, cette situation est intenable:

«Une alimentation appropriée et digne, répondant aux besoins individuels, est un droit fondamental et ne doit pas être un luxe!»

Pour garantir cela, des légumes et des fruits frais sont également présents sur les étals de Caritas. Selon l'institution, la demande en la matière est supérieure à la moyenne. Les produits frais ont enregistré une hausse de 18% de leurs ventes, contre 14% pour les autres produits.

Les épiceries Caritas sont également touchées par l'inflation. L'année dernière, les augmentations de prix ont toutefois pu être absorbées et n'ont pas été entièrement répercutées sur la clientèle. Cela est dû aux dons de produits par les fournisseurs et au soutien de fondations privées.

Alors que la demande de produits alimentaires à bas prix augmente, le nombre de personnes bénéficiant de l'aide sociale a récemment diminué. De nombreuses personnes touchées par la pauvreté renoncent à l'aide sociale: par honte ou par peur des conséquences sur leur propre permis de séjour.

C'est le cas de cette famille 👇 Pourquoi la famille T. refuse l'aide sociale alors qu'elle en aurait besoin

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)