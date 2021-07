Suisse

Le polémiste Dieudonné M'Bala qui a été condamné dans trois affaires distinctes en France a comparu, ce lundi, à Genève. Il est notamment jugé pour discrimination raciale.

Condamné en France à de nombreuses reprises, le polémiste va être jugé pour discrimination raciale ce lundi à Genève. L'audience doit démarrer à 9h30.

Déclaration sur les chambres à gaz

Selon l'acte d'accusation, Dieudonné est poursuivi pour «discrimination raciale». En effet, il a tenu des propos sur les chambres à gaz entre le 4 et le 6 janvier 2019, au théâtre de Marens à Nyon. Il a fait de même les 28 et 29 juin 2019, au Centre d'Animation Cinématographique CAC Voltaire à Genève.

Dieudonné est aussi poursuivi pour «injure» à l'égard de la Coordination intercommunautaire suisse contre l'antisémitisme et la diffamation (Cicad), pour des propos tenus à l'égard de cette association à but non lucratif, lors de la représentation du 28 juin 2019, rapporte Le Figaro.

Condamné trois fois en 1 jour

Pour rappel, vendredi 2 juillet, Dieudonné a déjà été condamné dans trois affaires distinctes à quatre mois de prison et à deux amendes de 10 000 et 5000 euros pour:

«Injure publique»

«Provocation à la haine».

