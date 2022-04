La Suisse ne pouvait rêver mieux: Roger Federer forme une équipe de choc avec la rayonnante Anne Hathaway. Image: Suisse Tourisme

Roger Federer et Anne Hathaway tournent un film sur la Suisse

Notre idole nationale repart pour un tour de promotion, pour la Suisse et non pour un tournoi de tennis. Cette fois-ci, c'est Anne Hathaway qui l'accompagne (et elle a fait une bourde).

Personne ne peut battre le Grand Tour de Suisse...même pas Roger Federer et Anne Hathaway, explique le post Instagram du maestro suisse.

Vidéo: watson

Absent des circuits depuis belle lurette, Federer continue son travail d'ambassadeur pour la Suisse, et ce pour la deuxième année consécutive. Cette fois-ci, exit Robert De Niro, place à la sublime actrice Anne Hathaway – aperçue récemment dans l'excellente série WeCrashed. Hathway s'essaie même au suisse-allemand, c'est dire l'implication. On aperçoit même le légendaire manager du tennisman, Tony Godsick. Détail comparable à la précédente vidéo: Federer essaie toujours de réaliser son film sur la Suisse.

La porte-parole de Suisse Tourisme, Véronique Kanel explique qu'«ils cherchaient à avoir une femme, cette fois-ci, et plutôt jeune, explique la porte-parole. Le management de Roger Federer l’a contactée car c’est une fan. L’alchimie entre eux est bien passée, même s’ils n’ont joué ensemble qu’une seule journée», dans des propos rapportés aux journaux Tamedia.

La collaboration entre la Suisse et Federer est bien partie pour se poursuivre. «La suite dépendra de ses projets», déclare Kanel.

Petite bourde rigolote:

Pour la petite histoire, et pour rire un petit coup, Anne Hathaway – ou son community manager, c'est selon – s'était trompée de Federer.

La preuve:

Et voici le Federer tagué: