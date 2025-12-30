assez dégagé
Suisse
Ignazio Cassis

Ignazio Cassis demande un accès à Gaza «sans entrave»

Le ministre des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, a signé mardi une déclaration commune, initiée par le Royaume-Uni.
30.12.2025, 18:2930.12.2025, 18:29

La Suisse appelle les autorités israéliennes à garantir un accès sans entrave à l’aide humanitaire à Gaza. Cette déclaration demande notamment que les organisations non gouvernementales internationales puissent intervenir dans la bande de Gaza, a indiqué mardi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur son site Internet. Les Nations unies et leurs partenaires doivent également pouvoir poursuivre leur travail.

«Nous demandons la levée des restrictions inappropriées sur les importations considérées comme à double usage, l’ouverture de tous les points de passage frontaliers et l’accélération de la livraison de l’aide humanitaire»
Les signataires de la déclaration

Outre Ignazio Cassis et la ministre britannique des Affaires étrangères Yvette Cooper, la déclaration a été signée par les ministres des Affaires étrangères de la France, du Danemark, de la Finlande, de l’Islande, de la Norvège, de la Suède, du Canada et du Japon, selon le document publié mardi.

«Avec l'arrivée de l'hiver dans la bande de Gaza, la situation humanitaire continue de s'aggraver», écrit le DFAE. Une grande partie de la population souffre du manque de logements, de l'inefficacité des infrastructures sanitaires et d'une grave pénurie de nourriture, d'équipements médicaux vitaux et d'autres biens de première nécessité. (ats/fv)

