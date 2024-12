La prochaine pleine lune nous réservera une surprise

La dernière pleine lune de l'année arrive vite. Et elle vient avec une pluie d'étoiles filantes.

Plus de «Suisse»

C'est quoi déjà une pleine lune? Elle se produit lorsque la face visible de la Lune, depuis la Terre, apparaît entièrement illuminée par le Soleil. La pleine lune est le contraire de la nouvelle lune.

Quand aura lieu la pleine lune de décembre?

A très exactement 10h02, la lune sera pleine ce dimanche 15 décembre 2024. Mois de décembre oblige, on appelle le plus souvent cette lune avec le nom peu original de Pleine Lune froide. Rarement, on la nomme également Pleine lune des longues nuits, puisqu'elle se produit près du solstice d’hiver, lorsque les nuits sont les plus longues de l’année.

Que faut-il savoir sur la pleine lune du 15 décembre?

Connaitre le signe associé à la lune est pour une fois essentiel. Et pour une raison simple: une pluie d'étoiles filantes porte son nom. En effet, les Géminides seront visibles dans le ciel suisse durant toute la période du 6 au 16 décembre. Son nom dérive évidemment de la constellation des Gémeaux d'où les étoiles filantes semblent arriver. Toutefois, ce n'est pas le cas, c'est la Terre qui traverse chaque année un nuage de poussière.

Voici à quoi ressemble la constellation des Gémeaux.

La clarté de la lune devrait perturber la bonne observation des étoiles filantes, néanmoins, ces dernières étant plus lumineuses que celles des fameuses Perséides du mois d'août, l'espoir est permis de réussir à faire quelques vœux.

Comment observer la pleine lune du 15 décembre 2024?

L'évolution de la météo est encore incertaine pour le week-end du 14 et 15 décembre. Il conviendrait en cas de bancs nuageux persistants de prendre de l'altitude. (hun)