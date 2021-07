Suisse

Météo: bientôt des alertes sur tous les téléphones en Suisse?



Bientôt des alertes météo sur tous les téléphones suisses?

En cas de catastrophes, Berne songe à introduire les alertes météo sur les smartphones de toute la population suisse.

La Confédération examine avec les cantons la possibilité d'utiliser les alertes par téléphone mobile en cas de catastrophe, rapporte dimanche la NZZ am Sonntag.

Il s'agit de la technologie dite de diffusion cellulaire («Cell Broadcast»). Ce service permet de diffuser un même message, grâce à une antenne, à des téléphones se situant dans le rayon de la cellule. La Confédération a renoncé à ce système d'alarme il y a six ans. A l'époque, tous les téléphones portables n'étaient pas en mesure de recevoir la diffusion cellulaire, explique un représentant de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP).

Déficiences dans le système d'alerte?

Au lieu de l'alarme par téléphone portable, on a mis en place le système Alertswiss utilisé aujourd'hui. En cas de catastrophe, les sirènes et la radio d'urgence, qui repose sur la technologie FM, sont également utilisées pour donner l'alerte. Un rapport d'audit interne du Département fédéral de la défense a révélé des déficiences dans le système d'alerte d'urgence.

Dans la NZZ am Sonntag, l'OFPP se défend contre ces accusations et parle d'une tâche très complexe et ajoute que de nouvelles possibilités sont en cours d'évaluation.

