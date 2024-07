Beaucoup de précipitations et d'orages: la situation des inondations en Suisse et en Allemagne est actuellement tendue. Image: keystone

Orages, chaleur et humidité: ça pourrait devenir un problème en Suisse

Ce début d'été est marqué par des températures élevées et des orages violents, qui devraient persister. Et le mélange humidité et chaleur n'est pas bon signe.

Les températures de l'été se font ressentir, mais les orages et les précipitations parfois violentes viennent troubler l'euphorie estivale. Cela devrait se poursuivre ces prochains jours. En effet, les températures devraient rester hautes au moins ce week-end, comme l'indique MeteoNews dans un communiqué.

En raison d'une dépression d'altitude, les conditions météorologiques sont instables en Suisse. En fin de semaine, une zone de perturbation nous touchera avec des averses et des orages; puis, à partir de dimanche, on attend à nouveau de fortes précipitations et du plus frais.

La situation reste donc tendue, notamment quant aux inondations. Selon l'Office fédéral de l'environnement. Les risques d'inondation sont forts autour du lac de Constance déjà bien sollicité. Notons qu'un danger modéré existe pour tous les cours d'eau de Suisse occidentale, de l'espace jurassien et le long des Alpes du Nord.



Mais un autre risque plane.



Air humide + chaleur = problèmes

Le taux d'humidité élevé et la hausse des températures nous font transpirer. En fait, la chaleur sèche est beaucoup plus facile à supporter que la chaleur humide. La raison en est que l'augmentation de l'humidité réduit l'efficacité de la transpiration.

Le corps est donc moins refroidi et la sensation de chaleur s'intensifie. Si les températures continuent à augmenter, cela pourrait entraîner de graves problèmes. En effet, à partir d'un certain seuil, le corps ne peut plus se refroidir suffisamment et le risque de coups de chaleur augmente.

Lorsque nous ne parvenons plus à transpirer, le corps rencontre des problèmes. Image: shutterstock

A partir de quand est-ce désagréable?

Le temps est considéré comme humide selon le point de rosée. Le point de rosée s'exprime en degrés et décrit le point auquel la température devrait se refroidir pour que l'humidité de l'air se condense. Une humidité élevée et des températures élevées font augmenter le point de rosée.

Des sondages ont montré que, à partir d'un point de rosée de 16 degrés, les gens considèrent les températures comme lourdes ou étouffantes. Ce week-end, le point de rosée devrait atteindre 22 degrés par endroits, en particulier au nord des Alpes. (leo)

Traduit et adapté par Tanja Maeder