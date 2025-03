Près de 49 000 infractions violentes ont été enregistrées en Suisse l'an dernier. image: watson

La violence augmente en Suisse et la Romandie est très touchée

De plus en plus d'infractions violentes, en particulier sous leur forme la plus grave, sont enregistrées en Suisse chaque année, et 2024 n'a pas fait exception. Le point en graphiques.

La violence est de plus en plus répandue en Suisse. L'an dernier, près de 49 000 infractions violentes ont été enregistrées dans notre pays, soit 3,3% de plus qu'en 2023. Leur nombre est en constante augmentation depuis plusieurs années et a grimpé de 15% en l'espace d'une décennie, indique ce lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

La progression a été particulièrement importante pour les infractions violentes qualifiées de «graves», qui ont grimpé de 19,4% par rapport à 2023. Elles ne constituent toutefois qu'une petite partie du total: la police en a recensé un peu plus de 2400 en 2024.

Le terme «infractions de violence» regroupe une quarantaine d'actes comprenant «l’exercice ou la menace d’une violence contre une personne», explique l'OFS. On y retrouve l'homicide aussi bien que l'injure, les menaces ou le viol.

Gifles et coups de poing

La plupart des infractions violentes détectées en 2024 relevaient de «la violence d'intensité moyenne», note l'OFS. Près d'un tiers du total étaient des voies de fait, soit des actes de violence qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé, comme les gifles, les coups de pied, ou les coups de poing. Elles ont été suivies par l'injure, les menaces (environ 20% chacune) et les lésions corporelles simples (15,0%).

A noter que le viol et les actes d'ordre sexuel avec enfants font partie des 15 infractions violentes les plus fréquemment enregistrées en 2024.

Le viol est également l'une des infractions violentes ayant le plus augmenté en 2024: les cas détectés par la police ont grimpé de près de 30% par rapport à 2023. Les lésions corporelles graves (+16,9%), la séquestration et les enlèvements (+31,8%) et l'atteinte et la contrainte sexuelles (+9,9%) ont aussi enregistré une hausse importante.

A l'inverse, les homicides et les lésions corporelles simples ont légèrement reculé l'an dernier (environ -1%), tandis que les actes d'ordre sexuel avec des enfants et la participation à une agression ont enregistré une diminution plus importante (-6,7 et -8,2%, respectivement).

Lausanne très touchée

La fréquence des actes de violence varie largement d'un endroit à l'autre. Avec 12,9 cas par 1000 habitants, le district de Lausanne affiche la valeur la plus élevée, suivi par Bâle-Ville (12,7) et Zurich (10,7). A noter que le district de l'Ouest lausannois occupe la sixième place (9,5).

La plupart des autres districts présentant une importante fréquence d'infractions violentes se trouvent en Suisse romande, sauf quelques exceptions. La Broye-Vully, dans le canton de Fribourg, les districts d'Aigle et du Jura-Nord vaudois (VD), ainsi que celui de Bienne (BE) en sont des exemples.

A l'inverse, les régions le moins touchées se situent dans la Suisse centrale et orientale, ainsi que dans le Haut-Valais.

Personnes lésées et personnes prévenues

Les statistiques de l'OFS montrent que les hommes sont plus touchés par les infractions violentes: l'année dernière, ils représentaient 56,7% des personnes lésées. Pourtant, la situation s'inverse lorsqu'on s'intéresse aux actes graves, qui frappent davantage les femmes.

La situation est beaucoup moins nuancée du côté des personnes prévenues: dans l'écrasante majorité des cas, il s'agit d'un homme. Cela est encore plus vrai si l'on regarde les infractions graves: près de 95% des prévenus sont des hommes.