Vol à la gare de Martigny: arrestation de deux hommes et une femme

Trois personnes ont été arrêtées par la police dans l'affaire du vol au guichet de la gare de Martigny, qui avait eu lieu vendredi dernier.

La police valaisanne a arrêté trois personnes dans le cadre de son enquête sur le vol au guichet de la gare de Martigny (VS) vendredi dernier. Il s'agit de trois personnes d'origine marocaine, deux hommes âgés de 33 et 38 ans et une femme de 32 ans.

Ces trois personnes ont été arrêtées samedi dans un appartement à Martigny, a indiqué mardi la police dans un communiqué. La veille, l'un des deux hommes a menacé le personnel du guichet. Après s’être emparé du butin, il a quitté les lieux.

L'attaque n'a pas fait de blessés. La police soupçonnait déjà l'implication d'un deuxième individu à bord d'un véhicule à proximité. Elle n'a pas précisé le montant dérobé. (sda/ats)