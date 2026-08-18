Genève: plus d'enquêtes de la police des polices en 2025

A Genève, l'IGS, ou police des polices, a ouvert 154 enquêtes l'an dernier. Ce chiffre a connu une hausse de 7,7%. Cinq dossiers ont trait à la manifestation de soutien à la flottille pour Gaza en octobre.

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L'Inspection générale des services (IGS) mène les enquêtes pénales visant les collaborateurs des polices et de l'Office cantonal de la détention. Elle a livré mardi son rapport 2025.

Cinq dossiers sont liées à une manifestation en soutien à la flottille pour Gaza, organisée en octobre. Les enquêtes ont été ouvertes pour des allégations d'usage abusif de la force ou d'un moyen de contrainte, un motif qui a concerné 61 enquêtes en 2025, contre 52 en 2024, a indiqué l'IGS. Selon ce service indépendant et unique en Suisse, ce motif constitue depuis des années la majeure partie des affaires traitées.

Dans le détail, 47 de ces 61 enquêtes concernent la police genevoise, 3 les polices municipales et 11 l'Office cantonal de la détention. À titre de comparaison, la police cantonale a fait usage de la force ou d'un moyen de contrainte à 1277 reprises en 2025. Dans la majorité des cas concernant la police cantonale, l'IGS a été saisie par le Ministère public, puis la hiérarchie policière et enfin des justiciables.

Près de 30 condamnations

Dans son rapport d'activité, publié pour la seconde année de suite, l'IGS observe une hausse de 42% des contrôles préliminaires visant à déterminer la plausibilité de commission d'une infraction et pouvant mener à l'ouverture d'une enquête. Ces contrôles se chiffraient à 250 l'an dernier, contre 176 en 2024. Comme les autres années, les cas liés à la loi fédérale sur la circulation routière représentent la plus grande part de ces contrôles.

Si l'issue judiciaire des enquêtes ouvertes par l'IGS en 2025 n'est pas encore connue, le service indique que 229 des 276 enquêtes menées en 2022 et 2023 ont connu un épilogue judiciaire. Par ailleurs, 47 procédures sont encore en cours d'instruction au Ministère public. Dans la grande majorité des cas, le Parquet n'est pas entré en matière (72%) ou a classé la procédure (15%).

Des ordonnances pénales ont été rendues dans 11% des cas, et 2% des procédures se sont soldées par une condamnation devant les tribunaux. Sur ces 29 procédures ayant abouti à une condamnation, 13 concernent des infractions commises dans un cadre privé par des policiers ou des agents de détention. (ats)