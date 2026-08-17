Vue aérienne de Tavannes, dans le Jura bernois (image d'archives). Image: KEYSTONE

Fausse alarme après un violent orage dans cette commune romande

Une sirène s'est déclenchée par erreur à Tavannes (BE) ce lundi.

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Suite à un orage violent avec impacts de foudre, une sirène du village de Tavannes (BE) s'est déclenchée par erreur lundi en fin de matinée. Selon le site alert.swiss, il n'y a aucun danger.

Après les fortes chaleurs et les vagues de canicules, la pluie et les orages ont fait leur retour lundi en Suisse. Ces derniers peuvent être violents. A Tavannes, la sirène s'est déclenchée par erreur à 11h23.

Selon l'application d'alerte Alertwiss, il s'agit d'une fausse alarme et il n'y a aucun danger. (jzs/ats)