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Météo: fausse alarme à Tavannes après un violent orage

Vue aerienne de Tavannes ce jeudi 2 mars 2023. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Vue aérienne de Tavannes, dans le Jura bernois (image d'archives).Image: KEYSTONE

Fausse alarme après un violent orage dans cette commune romande

Une sirène s'est déclenchée par erreur à Tavannes (BE) ce lundi.
17.08.2026, 14:0017.08.2026, 14:00

Suite à un orage violent avec impacts de foudre, une sirène du village de Tavannes (BE) s'est déclenchée par erreur lundi en fin de matinée. Selon le site alert.swiss, il n'y a aucun danger.

Après les fortes chaleurs et les vagues de canicules, la pluie et les orages ont fait leur retour lundi en Suisse. Ces derniers peuvent être violents. A Tavannes, la sirène s'est déclenchée par erreur à 11h23.

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Selon l'application d'alerte Alertwiss, il s'agit d'une fausse alarme et il n'y a aucun danger. (jzs/ats)

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