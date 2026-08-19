Le drame s'est déroulé sur la plage du hameau de Tancau, en Sardaigne. Image: Turismo Baunei

Un touriste suisse meurt sur une plage en Sardaigne

Originaire de Bellinzone (TI) et âgé de 75 ans, l'homme a été victime d'un malaise. Les secouristes n'ont rien pu faire.

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Un touriste suisse âgé de 75 ans a perdu la vie alors qu'il se trouvait sur une plage de Sardaigne mercredi matin. L'homme, originaire de Bellinzone, a été victime d'un malaise.

Il a tout de suite été secouru par les maîtres-nageurs d'un établissement balnéaire situé sur la plage du hameau de Tancau, puis par les secouristes. En vain.

Malgré de longues tentatives de réanimation, il est décédé dans les bras des sauveteurs, indique l'agence de presse italienne ansa. (jzs/ats)