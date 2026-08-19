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Un touriste suisse meurt sur une plage en Sardaigne

plage du hameau de Tancau, en Sardaigne
Le drame s'est déroulé sur la plage du hameau de Tancau, en Sardaigne.Image: Turismo Baunei

Un touriste suisse meurt sur une plage en Sardaigne

Originaire de Bellinzone (TI) et âgé de 75 ans, l'homme a été victime d'un malaise. Les secouristes n'ont rien pu faire.
19.08.2026, 14:1519.08.2026, 14:15

Un touriste suisse âgé de 75 ans a perdu la vie alors qu'il se trouvait sur une plage de Sardaigne mercredi matin. L'homme, originaire de Bellinzone, a été victime d'un malaise.

Il a tout de suite été secouru par les maîtres-nageurs d'un établissement balnéaire situé sur la plage du hameau de Tancau, puis par les secouristes. En vain.

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Malgré de longues tentatives de réanimation, il est décédé dans les bras des sauveteurs, indique l'agence de presse italienne ansa. (jzs/ats)

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