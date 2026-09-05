Alerte aux tirs dans une école à Goldach
La police saint-galloise a évacué vendredi soir une fête scolaire à Goldach après plusieurs appels faisant état de coups de feu.
La police cantonale de Saint-Gall a déployé d'importants moyens vendredi soir à Goldach (SG) après que plusieurs appels téléphoniques ont signalé des tirs lors d'une fête organisée dans une école. Elle a procédé à l'évacuation des lieux. Personne n'a été blessé.
«Les bruits de détonation entendus provenaient vraisemblablement d'engins pyrotechniques», a indiqué la police cantonale dans un communiqué. Par mesure de précaution, les 300 élèves et enseignants ont été conduits à l'intérieur de l'établissement scolaire, où ils ont été pris en charge par les forces de l'ordre.
Ils ont pu rentrer chez eux vers 01h00 samedi. Une enquête a été ouverte. (dal/ats)
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