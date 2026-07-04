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Cambriolage d'une armurerie à Sion: ce que l'on sait

Cambriolage d'une armurerie à Sion: ce que l'on sait

Des malfrats ont forcé la porte d'une armurerie dans la nuit de vendredi à samedi avant de prendre la fuite avec le butin. Des suspects ont depuis été appréhendés. La police cantonale valaisanne donne davantage de détails.
04.07.2026, 16:2004.07.2026, 16:20
Police cantonale valaisanne
Image: Police cantonale valaisanne

La police cantonale valaisanne a arrêté cinq suspects ainsi que deux complices suite au cambriolage d'une armurerie à Sion dans la nuit de vendredi à samedi. Tous sont des ressortissants français. La majeure partie du butin a été récupérée.

Les auteurs présumés ont forcé la porte principale de l'établissement peu avant minuit. Ils ont ensuite pris la fuite avec leur butin à bord d'un véhicule immatriculé en France.

Armurerie romande cambriolée: les auteurs présumés interpellés

Localisés peu après les faits, ils ont poursuivi leur fuite en direction du Bas-Valais, où ils ont forcé un barrage de police. Ils ont ensuite abandonné leur véhicule à Vérossaz. Deux suspects ont été rapidement interpellés, précise la police cantonale valaisanne samedi dans un communiqué.

Les trois autres suspects ont pris la fuite à pied. Ils ont été interpellés peu après en compagnie de deux complices. Toutes les personnes arrêtées sont des ressortissants français, âgés de 16 à 31 ans. Après leur interrogatoire, ils seront écroués.

Hélicoptère et drones

Une vaste opération de recherche avait été lancée pour retrouver les suspects. Elle a pu être levée samedi matin, avait indiqué la police peu après 10h00 sur la plateforme X.

Les recherches, qui se sont concentrées sur la région de Saint-Maurice, ont mobilisé de nombreuses forces de police et des moyens techniques importants. Un hélicoptère de l'armée équipé d'une caméra thermique et des drones ont notamment été engagés.

Une vague «inquiétante» de cambriolages d'armureries frappe la Suisse

Le Ministère public a ouvert une instruction. Aucune autre information ne sera communiquée pour l'heure afin de ne pas gêner l'enquête. (jzs/ats)

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