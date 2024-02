La police a déployé un important dispositif. Image: watson

Un ado grièvement blessé au couteau en plein centre de Lausanne

Une dispute entre deux adolescents âgés de 17 ans a éclaté mardi en fin d'après-midi à la rue Haldimand, au centre-ville de Lausanne. La victime a été touchée à l'abdomen.

Un adolescent de 17 ans a été grièvement blessé au couteau à l'abdomen mardi en fin de journée à Lausanne lors d'une altercation avec un autre jeune. L'auteur présumé, également âgé de 17 ans, a été interpellé quelques heures plus tard. Il a reconnu les faits, selon la police.

Une enquête est en cours pour déterminer le déroulement exact des événements, a indiqué mercredi la police lausannoise dans un communiqué. A ce stade, on sait que la dispute entre ces deux personnes, qui se connaissaient, a eu lieu peu après 18h00 à la rue Haldimand, au centre-ville.

Important dispositif

Rapidement sur place, les policiers ont pu prodiguer les premiers soins à la victime grièvement blessée à l'abdomen. Une ambulance et le SMUR se sont également rendus sur les lieux et ont acheminé le blessé à l'hôpital, précise la police municipale.

Un important dispositif a été mis en place pour arrêter l'individu suspecté d'avoir donné le coup de couteau. Il a été interpellé quelques heures plus tard par le Détachement d'action rapide et de dissuasion (DARD), dans un village de l'agglomération lausannoise. Il s'agit d’un ressortissant croate, âgé de 17 ans et domicilié en Valais, selon la police. Il a reconnu les faits. (ats)